Ο ΣΚΑΪ παρουσιάζει το «Στο χιλιοστό», μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων, από τις Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού, δημοσιογράφους και συγγραφείς του best seller «Η Τελευταία Μπλόφα».

Τα δραματικά γεγονότα του 2015 ζωντανεύουν ξανά. Η στιγμή που η Ελλάδα έφτασε μια ανάσα από την έξοδο από το ευρώ ξεδιπλώνεται μέσα από αποκλειστικές συνεντεύξεις και σπάνιο αδημοσίευτο αρχειακό υλικό.

Με μοναδική πρόσβαση στους ανθρώπους που πήραν τις αποφάσεις, το «Στο χιλιοστό» ανοίγει τις κλειστές πόρτες της εξουσίας. Από την Αθήνα και τις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο και την Ουάσιγκτον, δεκάδες πρωταγωνιστές μιλούν χωρίς φίλτρα και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Τι πραγματικά συνέβη; Πόσο κοντά φτάσαμε στην κατάρρευση; Τι λάθη έγιναν;

Στην σειρά αυτή, η αφήγηση γίνεται αποκλειστικά από εκείνους που έζησαν την κρίση από μέσα - με τις μνήμες ακόμη ζωντανές και την απόσταση του χρόνου να φέρνει ειλικρίνεια, αποκαλύψεις και συγκρούσεις.

Ένταση, αγωνία, λάθη και αποφάσεις της τελευταίας στιγμής. Το ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό» αφηγείται την ιστορία που δεν άλλαξε μόνο την Ελλάδα – αλλά και την ίδια την Ευρώπη.

Η Ελένη Βαρβιτσιώτη ήταν ανταποκρίτρια για τον ΣΚΑΪ και την Καθημερινή από το 2014 μέχρι το 2020 στις Βρυξέλλες. Σήμερα είναι ανταποκρίτρια για την Ελλάδα και την Κύπρο για την εφημερίδα The Financial Times και αναλύτρια στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Η Βικτώρια Δενδρινού ήταν ανταποκρίτρια στις Βρυξέλλες από το 2014 μέχρι το 2017 για την εφημερίδα The Wall Street Journal και μετέπειτα μέχρι και το 2021 για το πρακτορείο Βloomberg. Σήμερα, είναι επικεφαλής του γραφείου του Bloomberg στην Αθήνα.

