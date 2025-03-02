ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής: H Ελλάδα απούσα από συζητήσεις για ασφάλεια στην ΕΕ

«H Ελλάδα αντί να πρωταγωνιστεί, απουσιάζει από τις συζητήσεις για τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης.

Η απουσία της χώρας μας από τη Σύνοδο Κορυφής του Λονδίνου, η δεύτερη μετά από εκείνη στο Παρίσι πριν από δύο εβδομάδες, με παράλληλη μάλιστα παρουσία της Τουρκίας, προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία για τον διεθνή ρόλο της χώρας μας καθώς και την προστασία των στρατηγικών της συμφερόντων» αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση οι Δημήτρης Μάντζος υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών και Νικόλας Παπάζογλου, Γραμματέας Τομέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και επισημαίνουν καταλήγοντας:

«Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, ο ρόλος μιας ισχυρής Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, όχι μόνο δεν πρέπει να αμφισβητείται αλλά αντιθέτως πρέπει να διασφαλίζεται, ενώ η συμμετοχή της χώρας ως Μη Μόνιμου Μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν είναι διακοσμητικός τίτλος τιμής, αλλά μέσο που πρέπει να αξιοποιείται για την εδραίωση της θέσης της στη διεθνή κοινότητα».

Πηγή: skai.gr

