Παπαθανάσης για Tέμπη: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν την εργαλειοποίηση

«ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν ακάθεκτοι το παιχνίδι της εργαλειοποίησης και της παραποίησης της πραγματικότητας επάνω στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών», σημειώνει σήμερα με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ» ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Όπως επισημαίνει: «Με τις σημερινές τους ανακοινώσεις έκρουσαν ανοιχτές θύρες, "ανακαλύπτοντας" ένα θέμα για το οποίο έχω ήδη απαντήσει αναλυτικά στη Βουλή».

Και προσθέτει: «Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι ο κρατικός μηχανισμός που πληρώνει όλες τις δαπάνες του Κράτους για την υλοποίηση όλων των έργων δημοσίων επενδύσεων. Σε αυτές, εκτός των τακτικών αναγκών, περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση συνεπειών των αναγκών που προκύπτουν από έκτακτα γεγονότα, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης».

Όπως τονίζει ο κ. Παπαθανάσης, «Όταν προκύπτει μια τόσο μεγάλη ανάγκη, είναι χρέος της Πολιτείας άμεσα να συνδράμει οικονομικά την Περιφέρεια. Δεν αλλάζει η ανάγκη ανάλογα με την Κυβέρνηση. Το αίτημα χρηματοδότησης έγινε επίσημα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Πολιτεία ως όφειλε ανταποκρίθηκε άμεσα. Επιθυμία όλων μας είναι να χυθεί άπλετο φως στο τραγικό αυτό δυστύχημα, γι' αυτό πρέπει εμπεριστατωμένα και με ειλικρίνεια να παρουσιάζουμε τα στοιχεία και να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

«Το τραγικό αυτό δυστύχημα δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης», καταλήγει η ανάρτηση του κ. Παπαθανάση στο «Χ».

