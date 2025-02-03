Πρώτη Φορά Αριστερά – 10 Χρόνια Μετά: απόψε στις 21.00, το Prime Time και ο Παύλος Τσίμας γυρίζουν τον χρόνο 10 χρόνια πίσω και ανοίγουν το «μαύρο κουτί» της ιστορικής εκλογικής αναμέτρησης της 25ης Ιανουαρίου του 2015, που έφερε στο τιμόνι της χώρας τον Αλέξη Τσίπρα με κυβερνητικό εταίρο τον Πάνο Καμμένο.

Δείτε το trailer:

Πώς φθάσαμε στις πρόωρες εκλογές, τι ρόλο έπαιξε ο Πολ Τόμσεν του ΔΝΤ και ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούσαν με την επίσπευση των εκλογών; Πώς επελέγη ο Καμμένος ως κυβερνητικός εταίρος και γιατί δεν μπήκε το Ποτάμι στην κυβέρνηση; Τι συνέβη μετά την on camera ρήξη του Βαρουφάκη με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ; Γιατί χρειάστηκαν έξι μήνες κι ένα δημοψήφισμα για να φθάσει ο Αλέξης Τσίπρας στον συμβιβασμό; Κινδύνευσε στ’ αλήθεια η Ελλάδα με Grexit, ποιοι έγραψαν το «σενάριο της δραχμής»; Τι είπε ο Πούτιν στον Τσίπρα στην τελευταία, κρίσιμη συνομιλία τους; Και πώς αντέδρασαν οι έως τότε στενότεροι συνεργάτες του πρωθυπουργού στον συμβιβασμό; Πώς εξηγείται η μετεωρική άνοδος και η απότομη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ;

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, ο πρώην υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος αποτυπώνουν τα διλήμματα του οικονομικού επιτελείου του ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω διαπραγματεύσεων. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά Γκίκας Χαρδούβελης και ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς μοιράζονται μυστικά για εκείνες τις πυρετώδεις ημέρες. Ο Σταύρος Θεοδωράκης θυμάται πώς του ανακοινώθηκε η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στους διαδρόμους της Κουμουνδούρου αλλά και πώς διαψεύστηκαν οι προσδοκίες για βοήθεια από τη Μόσχα σε ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ενώ ο Παναγιώτης Λαφαζάνης περιγράφει πως αντέδρασε μετά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου.

«Πρώτη Φορά Αριστερά – 10 Χρόνια Μετά» στο Prime Time του ΣΚΑΪ, απόψε στις 21.00 με τον Παύλο Τσίμα.

«PRIME TIME»

Κάθε Δευτέρα στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

