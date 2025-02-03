Στην υπόθεση των Τεμπών αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης. «Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και απαιτεί ψυχραιμία. Κακώς συγχέεται η όποια πολιτική προέκταση με την ουσία της υπόθεσης. Η κοινωνία ζητάει δικαιοσύνη για τα θύματα, να υπάρξει δικαίωση για τις ψυχές που χάθηκαν. Και αυτό προϋποθέτει ότι όλοι μας, ο καθένας όπως μπορεί, θα διευκολύνουμε το να φωτιστεί η αλήθεια».

Απαντώντας σε αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και κατηγορίες περί συγκάλυψης, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε: «Δεν θέλω να μπω σε πολιτική αντιπαράθεση, ειδικά για ένα τέτοιο θέμα. Ένα από τα πορίσματα που όλοι αναμένουμε για να μάθουμε την αλήθεια σε μια σειρά ζητημάτων που έχουν τεθεί, είναι αυτό του Πανεπιστημίου της Γάνδης. Αυτό εμπεριέχεται στη δουλειά που κάνει ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ένας ανεξάρτητος Oργανισμός που συνέστησε, στελέχωσε και χρηματοδότησε η Κυβέρνηση και που εδώ και πάνω από έναν χρόνο έκανε μια πολύ μεθοδική δουλειά και θα συνεχίσει να κάνει για να φωτιστεί η αλήθεια».

Συμπληρώνοντας, ο υφυπουργός πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση ήταν που έχοντας κάνει όλα αυτά, ζήτησε να εμπλουτιστεί το συνολικό πόρισμα και με εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό. Άρα, λοιπόν, δεν μπορεί και να κάνεις απόπειρα συγκάλυψης και από την άλλη να βοηθάς και να στελεχώνεις έναν Οργανισμό, ο οποίος αποκαλύπτει την αλήθεια».

«Ο εφέτης ανακριτής που κάνει την έρευνα, ζήτησε για να μπορέσει να ερευνήσει σε βάθος και να μην επιτρέψει καμία συγκάλυψη, να αλλάξει ο νόμος και να ανοίξουν οι συνομιλίες των κινητών τηλεφώνων, κάτι που δεν γινόταν πριν. Η κυβέρνηση την επόμενη μέρα έφερε διάταξη στη Βουλή για να το επιτρέψει. Και το ψήφισε στη Βουλή. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης που σήμερα μας κατηγορούν για συγκάλυψη δεν το ψήφισαν», είπε.

Σε ερώτημα των δημοσιογράφων, ο κ. Κυρανάκης απάντησε για τις ενέργειες της κυβέρνησης: «Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αμφισβητεί αυτό το οποίο είπε τότε η Hellenic Train, διευκολύνει τη Δικαιοσύνη με διατάξεις, στελεχώνει ανεξάρτητο Οργανισμό ο οποίος δημοσιεύει τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων, γιατί πρέπει να πέσει άπλετο φως. Και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, όποιοι κι αν είναι. Και το Σύνταγμα πλέον, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε παλαιότερα, λέει ότι η παραγραφή για πολιτικά πρόσωπα και πρώην υπουργούς είναι ακριβώς η ίδια με του οποιουδήποτε πολίτη. Και είναι αδιάφορο αν σήμερα είναι βουλευτής ή δεν είναι βουλευτής ο όποιος ένοχος».

Αναφερόμενος στις συγκεντρώσεις που έλαβαν χώρα σε όλη την Ελλάδα και πόλεις του εξωτερικού, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε: «Αλίμονο αν οι πολιτικοί κλείνουν τα αυτιά και δεν λαμβάνουν το μήνυμα. Ευθύνη όλων μας είναι να λαμβάνουμε τα μηνύματα που στέλνει ο λαός είτε προεκλογικά είτε μετεκλογικά. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Έτσι λειτουργούν οι Δημοκρατίες». «Θα ήταν τεράστιο λάθος να επιμένουμε σε κάτι το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει. Αυτό δε σημαίνει ότι αλλάξαμε άποψη», συμπλήρωσε.

Απαντώντας στην εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε: «Δεν είδα το ΠΑΣΟΚ να αλλάζει άποψη από όταν υιοθέτησε δημοσίευμα που κατηγορούσε την κυβέρνηση για μονταζιέρα. Γιατί ένα άλλο πόρισμα, αυτό του ΕΜΠ, απόσπασμα του οποίου δημοσίευσε η "Καθημερινή", γράφει επί λέξη ότι "με βάση δεδομένα από τα αρχεία ήχου και αντίστοιχες εγγραφές διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στα περιεχόμενα του φακέλου, ούτε στο ίδιο το ακουστικό περιεχόμενο των αρχείων ήχου που αφορούν τις καταγραφές 28ης Φεβρουαρίου 2023". Αυτά λέει το πόρισμα. Το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε πριν από λίγους μήνες μία πρόταση μομφής, απλά υιοθετώντας ένα μόνο δημοσίευμα, χωρίς να περιμένει το πόρισμα όπως κάνει τώρα. Ίσως να έπαθε και να έμαθε, φέρνοντας τότε μία πρόταση μομφής για την οποία τώρα μας βάζει να ξεχάσουμε».

Καταλήγοντας, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέφερε: «Εγώ λέω στους πολίτες το εξής με πολύ ειλικρίνεια: τις επόμενες μέρες και εβδομάδες θα ακούσουμε πάρα πολλά. Κάποια είναι αλήθεια, κάποια δεν είναι αλήθεια. Ας έχουμε όλοι μας με ψυχραιμία ένα φίλτρο και διαύγεια μυαλού. Το πόρισμα του ανακριτή σε λίγο ολοκληρώνεται, κλείνει ο φάκελος και με νόμο που υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία, αντί να πάμε σε βούλευμα και δικαστικό συμβούλιο που θα έπαιρνε άλλους έξι μήνες, θα πάμε κατευθείαν σε δίκη με ακροατήριο. Ώστε οι δικηγόροι των γονιών, των οικογενειών και φυσικά εσείς, οι δημοσιογράφοι να έχετε πρόσβαση στη δικογραφία και την αλήθεια».

