Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπολύει μέσω γραπτής του ανακοίνωσης ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη συμμετείχε ενεργά στην επικίνδυνη διαδικασία αμφισβήτησης των θεσμών, για τους οποίους τάχα, τώρα, ανησυχεί».

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει ότι «αν πραγματικά στο ΠΑΣΟΚ ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, της Δικαιοσύνης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη χώρα μας, το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι, έστω και τώρα, να διαβάσουν προσεκτικά την τελευταία επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διαπιστώνει, για ακόμα μία χρονιά την σημαντική πρόοδο της Ελλάδας σε όλους αυτούς τους τομείς και την κατατάσσει στα κράτη με τις λιγότερες συστάσεις μεταξύ της ΕΕ.

Εκτός εάν πλέον στη σημερινή εκδοχή του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο «κόλπο» και μοναδικοί αξιόπιστοι συνομιλητές του είναι οι ακραίοι κομματικοί σχηματισμοί που διακινούν θεωρίες συνωμοσίας και επιτίθενται καθημερινώς στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς».

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη:

Τα «δάκρυα» του ΠΑΣΟΚ για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου μόνο ως «κροκοδείλια» μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Όπως λέει ο θυμόσοφος λαός, «ό,τι σπέρνεις, θερίζεις» και το ΠΑΣΟΚ τους τελευταίους μήνες «έσπειρε» προβληματικές δηλώσεις, όπως του προέδρου του κ. Ανδρουλάκη που έλεγε ότι «δεν εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη», αλλά και στελεχών του, που υιοθετούσαν τις ανυπόστατες θεωρίες για τα «χαμένα βαγόνια» και τα «ξυλόλια», εργαλειοποιώντας τον πόνο των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αυτό που ψήφισε «παρών» στο αίτημα άρσης ασυλίας για «εσχάτη προδοσία» κατά βουλευτών, για ψήφο κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων και συνεπέγραψε με την Πλεύση Ελευθερίας πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με αβάσιμους ισχυρισμούς.

Με όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη συμμετείχε ενεργά στην επικίνδυνη διαδικασία αμφισβήτησης των θεσμών, για τους οποίους τάχα, τώρα, ανησυχεί.

Πηγή: skai.gr

