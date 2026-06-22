Σειρά πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απαντά σε ερωτήσεις για την ακρίβεια, τις αναφορές για παράλληλο νόμισμα την περίοδο 2015, την υπόθεση Ασημακοπούλου, αλλά και τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για την περίοδο διακυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι «επέβαλε δεκάδες φόρους στη μεσαία τάξη», ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιμένει σε μια λογική υπερφορολόγησης. «Η δική μας προσέγγιση είναι διαφορετική. Μείωση φόρων, ενίσχυση της ανάπτυξης και αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσα από περισσότερες επενδύσεις και θέσεις εργασίας», σημείωσε και πρόσθεσε: «ο κ. Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από τέσσερα χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους σκαφάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει».

Ερωτήματα τέθηκαν και για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και τον ρόλο των funds, με την πλευρά της κυβέρνησης να καλεί την αξιωματική αντιπολίτευση να παρουσιάσει την ολοκληρωμένη πρότασή της, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι «επί των ημερών Τσίπρα δόθηκαν τα δάνεια σε funds».

Σχετικά με την υπόθεση της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου και τη διαρροή e-mail, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας», κάνοντας λόγο για «ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής e-mail».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές διαδικασίες, επισημαίνοντας πως ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την τελεσίδικη κρίση της Δικαιοσύνης. Σε πολιτικό επίπεδο, τόνισε ότι «δεν μπορεί να γίνεται εξίσωση ενός τέτοιου περιστατικού με σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις», ενώ αποκλείστηκε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Πηγή: skai.gr

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