Βόμβα από την Κάρα Ντελεβίν: «Είχα ερωτική σχέση με την Άμπερ Χερντ» - Η ζήλια του Τζόνι Ντεπ

Η Κάρα Ντελεβίν φέρεται να επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι είχε ερωτική σχέση με την Άμπερ Χερντ, την περίοδο που η ηθοποιός βρισκόταν στο επίκεντρο του πολύκροτου διαζυγίου της από τον Τζόνι Ντεπ.

Οι δύο γυναίκες ήταν για χρόνια στενές φίλες και είχαν εμφανιστεί αρκετές φορές μαζί σε εξόδους, με τις φήμες γύρω από τη σχέση τους να κυκλοφορούν έντονα στο Χόλιγουντ. Ωστόσο, μέχρι σήμερα καμία από τις δύο δεν είχε μιλήσει τόσο ανοιχτά για το τι πραγματικά συνέβη ανάμεσά τους.

Μιλώντας σε podcast, η Κάρα Ντελεβίν αναφέρθηκε στη γνωριμία της με την Άμπερ Χερντ, αλλά και στον Τζόνι Ντεπ, με τον οποίο συνδέθηκαν επαγγελματικά μέσα από την ταινία «London Fields».

Η Ντελεβίν άφησε να εννοηθεί ότι ο Τζόνι Ντεπ είχε επηρεαστεί έντονα από τη σχέση της με την Άμπερ Χερντ, λέγοντας πως ο διάσημος ηθοποιός είχε «τρελαθεί από τη ζήλια». Όπως εξήγησε, αρχικά δεν είχε συμβεί τίποτα ανάμεσα στις δύο γυναίκες, όμως τα πράγματα άλλαξαν αργότερα, όταν η Άμπερ και ο Τζόνι βρίσκονταν ήδη στη διαδικασία του χωρισμού τους.

«Ήμασταν κοντά για μεγάλο διάστημα και, όταν περνούσαν το διαζύγιο, ναι, μπλεχτήκαμε, υποθέτω», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά η Κάρα Ντελεβίν, επιβεβαιώνοντας έτσι τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και χρόνια.

Η ίδια αναφέρθηκε και στις υπόλοιπες σχέσεις της Άμπερ Χερντ εκείνη την περίοδο, σημειώνοντας πως η ηθοποιός είχε υπάρξει επίσης κοντά με άλλους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ο Ίλον Μασκ.

Η Άμπερ Χερντ είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον Τζόνι Ντεπ τον Μάιο του 2016, ζητώντας παράλληλα περιοριστικά μέτρα και κατηγορώντας τον ηθοποιό για κακοποιητική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Ακολούθησε η πολύκροτη δικαστική διαμάχη τους, η οποία κορυφώθηκε το 2022 και απασχόλησε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για εβδομάδες.

Μετά το τέλος της δίκης, η Άμπερ Χερντ μετακόμισε στη Μαδρίτη μαζί με την κόρη της, επιλέγοντας να κάνει μια νέα αρχή μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ. Σύμφωνα με πρόσωπο από το περιβάλλον της, η δίκη υπήρξε εξαιρετικά πιεστική για την ίδια και η μετακόμιση στην Ισπανία τη βοήθησε να ξαναβρεί την ισορροπία της.

Από την άλλη, η Κάρα Ντελεβίν μίλησε στο ίδιο podcast και για τη δική της προσωπική ζωή, δηλώνοντας περήφανη για τη σεξουαλικότητά της και αποκαλύπτοντας πως η σχέση της με τη μουσικό Μίνκε είναι ίσως η πρώτη φορά που νιώθει πραγματικά ερωτευμένη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.