Μεγάλες ουρές από εκατοντάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα έχουν σχηματιστεί στο Τελωνείο των Ευζώνων. Η αναμονή των ταξιδιωτών φτάνει ακόμα τις 2,5 και τις 3 ώρες συνολικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, στην ίδια θυρίδα ελέγχου οδηγούνται τόσο τα αυτοκίνητα που είναι εντός της ζώνης Σένγκεν, όσο και όσα είναι εκτός, με αποτέλεσμα τις πολύωρες καθυστερήσεις.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονται στο σημείο προσπαθούν να ρυθμίσουν την κίνηση και να διευκολύνουν τους οδηγούς.

Το νέο ψηφιακό σύστημα βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέθηκε σε λειτουργία στην Ελλάδα στις 10 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας «στο πλαίσιο αυτό θα καταχωρίζονται βιογραφικά και βιομετρικά δεδομένα, όπως φωτογραφία προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, αντικαθιστώντας τη χειρόγραφη σφράγιση των διαβατηρίων».

Τέλος, σημειώνεται πως πριν τεθεί σε λειτουργία το νέο ψηφιακό σύστημα, οι έλεγχοι περιείχαν επιβεβαίωση των ταξιδιωτικών στοιχείων και στη διασταύρωση των διαβατηρίων με τις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, διαδικασία που ολοκληρωνόταν σε λίγα δευτερόλεπτα για τον κάθε ταξιδιώτη.



Πηγή: skai.gr

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