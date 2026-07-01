Νόμοι της καρδιάς: Τι θα δείτε στα πρώτα επεισόδια

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 14.45, κάνει πρεμιέρα η καθημερινή σειρά που θα γίνει η νέα, αγαπημένη, μεσημεριανή συνήθεια.

Οι «Νόμοι της καρδιάς» που αγγίζουν διαχρονικά και επίκαιρα ζητήματα, έρχονται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ για να φωτίσουν τις πιο σύνθετες πλευρές των ανθρώπινων σχέσεων και συναισθημάτων...

Μια οικογενειακή ρήξη, μια απρόσμενη επιστροφή από το παρελθόν, δυνατές αντιπαραθέσεις, αποκαλύψεις που ανατρέπουν όσα όλοι θεωρούσαν δεδομένα και ένα σκάνδαλο με διαρροή προσωπικών στοιχείων προκαλεί αλυσιδωτές «εκρήξεις» στις ζωές των ηρώων από τα πρώτα επεισόδια της νέας ξένης σειράς «Νόμοι της καρδιάς».

Δευτέρα 6 Ιουλίου – Επεισόδιο 1

Η Αζρά Γκουνάι δείχνει να έχει την τέλεια ζωή: είναι μια καταξιωμένη δικηγόρος στο γραφείο της μητέρας της, παντρεμένη με τον επίσης δικηγόρο, Σεργκέν και μητέρα τριών αξιολάτρευτων παιδιών. Η μητέρα της, Τσολπάν Τζεβχέρ, δικηγορεί και διοικεί το γραφείο εδώ και 25 χρόνια τουλάχιστον, και μάλλον έχει έρθει η ώρα να ξεκουραστεί. Η Αζρά είναι σίγουρη πως η μητέρα της θα της παραδώσει τα ηνία, όμως η κα. Τσολπάν θεωρεί ότι η Αζρά είναι ακόμα πολύ συναισθηματική για να αναλάβει μόνη της τα high profile διαζύγια που αναλαμβάνει το γραφείο. Οι δύο γυναίκες έρχονται σε σύγκρουση και η Αζρά αποφασίζει να αφήσει το οικογενειακό γραφείο και να ακολουθήσει τη δική της πορεία. Όμως η κα. Τσολπάν δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της κουβέντα. Ταυτόχρονα, κάποια σύννεφα αρχίζουν να εμφανίζονται στον γάμο της Αζρά και η καταιγίδα φαίνεται πως δεν είναι μακριά.

Τρίτη 7 Ιουλίου – Επεισόδιο 2

Μετά την αποχώρησή της από το δικηγορικό γραφείο της μητέρας της, η Αζρά πιάνει δουλειά στην εταιρία του μεγαλύτερου ανταγωνιστή τους. Το επόμενο πολύκροτο διαζύγιο που θα αναλάβει η Αζρά θα την φέρει σε απευθείας σύγκρουση με τη μητέρα της, καθώς η πρώτη θα εκπροσωπήσει την προδομένη σύζυγο ενός πάμπλουτου επιχειρηματία και η δεύτερη τον ίδιο τον άπιστο επιχειρηματία, τον κ. Αλπάι Μπερκσόι. Ταυτόχρονα, στο νέο της γραφείο η Αζρά θα συναντηθεί ξανά με έναν γνώριμο από το παρελθόν: τον παλιό συμφοιτητή της, Γιλντιρίμ. Εν τω μεταξύ, στο πάρτι γενεθλίων της κας. Τσολπάν μια απροσδόκητη άφιξη προκαλεί «σεισμό» και δυνατό σοκ στην Αζρά και τις αδελφές της, τη Σανέμ και την Γκιουνές.

Τετάρτη 8 Ιουλίου – Επεισόδιο 3

Η επανεμφάνιση του πατέρα τους, τον οποίο θεωρούσαν εδώ και χρόνια νεκρό, φέρνει τα πάνω κάτω για τις τρεις αδελφές Τζεβχέρ, και φυσικά και για τη μητέρα τους. Η Γκιουνές, ως η μικρότερη και πιο ευαίσθητη από όλες, προσπαθεί να πείσει τις αδελφές της να τον βάλουν ξανά στη ζωή τους ή τουλάχιστον να τον ακούσουν. Εκείνες όμως, δεν είναι ακόμα έτοιμες για κάτι τέτοιο. Εν τω μεταξύ, η Αζρά αναλαμβάνει άλλο ένα διαζύγιο που θα της ξυπνήσει επώδυνες μνήμες από τον χωρισμό των γονιών της. Τέλος, το εταιρικό εορταστικό δείπνο που οργανώνει για τους υπαλλήλους του ο κ. Ερμάν, ο νέος εργοδότης της Αζρά, τη φέρνει στο ίδιο τραπέζι με τον σύζυγό της και τον Γιλντιρίμ. Ο Σεργκέν πιστεύει πως ο Γιλντιρίμ θέλει κάτι παραπάνω από την Αζρά κι έτσι αφήνει τη ζήλια του να τον παρασύρει σε μια παρόρμηση που θα αποδειχθεί καταστροφική.

Πέμπτη 9 Ιουλίου – Επεισόδιο 4

Η υπόθεση διαζυγίου του επιχειρηματία κ. Αλπάι Μπερκσόι προχωράει ευνοϊκά για την Αζρά, η οποία συνεργάζεται έξυπνα με τη σύζυγό του και συγκεντρώνει στοιχεία - φωτιά εναντίον του. Ταυτόχρονα όμως, άλλη μια περίπτωση θα βρεθεί κυριολεκτικά στον δρόμο της Αζρά: μια γυναίκα που χρειάζεται κάποιον να την υπερασπιστεί απέναντι στον βίαιο και ανεξέλεγκτο σύζυγό της. Εν τω μεταξύ, η αδελφή της, η Σανέμ, που εργάζεται ακόμα στο γραφείο των Τζεβχέρ, ασχολείται με ένα άλλο διαζύγιο. Ο πελάτης της, ένας διάσημος ράπερ, προσπαθεί να χωρίσει όσο γίνεται πιο ανώδυνα από τη σύζυγό του για να μην πληγωθεί η μικρή τους κόρη. Όμως η Σανέμ, όπως άλλωστε το συνηθίζει, κινείται με τρόπο που θολώνει τα όρια ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική σχέση.

Παρασκευή 10 Ιουλίου – Επεισόδιο 5

Στην Κωνσταντινούπολη, ένα καυτό σκάνδαλο βρίσκεται στην κορυφή του ενδιαφέροντος τον τελευταίο καιρό. Μια ιστοσελίδα για παντρεμένους που αναζητούν διακριτικές… περιπέτειες δέχεται κυβερνοεπίθεση και τα ονόματα των χρηστών διαρρέουν. Αυτή η διαρροή θα βάλει βόμβες στα θεμέλια δεκάδων, αν όχι εκατοντάδων, γάμων ανάμεσα στους οποίους και της Αζρά. Εν τω μεταξύ, η Σανέμ και η Αζρά γίνονται τυχαία μάρτυρες σε μια συζήτηση ανάμεσα στη μητέρα τους και τον πατέρα τους που θα τους αποκαλύψει πολλά και θα ανατρέψει όσα πίστευαν εδώ και 25 χρόνια.

Δείτε το τρέιλερ



Στα διλήμματα της ζωής, ο έρωτας δείχνει τον δρόμο. Αντέχεις να τον ακολουθήσεις;



ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Πρεμιέρα, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 14.45 , Δευτέρα με Παρασκευή την ίδια ώρα, στον ΣΚΑΪ

#NomoiTisKardias

#SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

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