Την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι η Τουρκία δεν πρέπει να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή άμυνα και ότι το casus belli μπορεί να επανέλθει, κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Κάτι το οποίο δεν είχαν θέσει κυβερνήσεις για 30 χρόνια έρχεται τώρα ο κ. Ανδρουλάκης και με έναν μαγικό τρόπο τα θεωρεί απλά. Προφανώς δεν είναι τόσο απλά και τόσο εύκολα. Η όλη διαχείριση στο θέμα αυτό είναι ιδιαιτέρως σοβαρή από την ελληνική κυβέρνηση και θεωρώ και επιτυχής», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

«Αυτή είναι η διαφορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη από τους ψευτοπατριώτες που αντιλαμβάνονται την εξωτερική πολιτική ως πεδίο έκφρασης μεγάλων υποσχέσεων και διάφορων διατυπώσεων ψευτοπατριωτισμού. Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, η δυνατότητα σύναψης συμφωνιών με τρίτες χώρες περνά από μια σειρά από όρους και κανόνες, όπου μεταξύ αυτών είναι και η ομοφωνία. Εδώ βρίσκει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Έλληνας ΠΘ να πει κάτι από τα μεγαλύτερα ζητούμενα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής για πολλές δεκαετίες: την άρση του casus belli».

«Αυτό που λέει ο κ. Ανδρουλάκης προφανώς δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν είναι λογικό κάτι τέτοιο, ούτε η ΕΕ είναι αφελής, ούτε οι όροι αυτοί μπαίνουν για να βγαίνουν μετά. Η εξωτερική πολιτική δεν είναι Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ούτε διαδικασία διαπραγμάτευσης άλλων πράσινων εποχών για τις Κεντρικές Επιτροπές στα Συνέδρια. Την αντιλαμβάνεται πολύ απλοϊκά το ΠΑΣΟΚ, με όρους παλαιού ΠΑΣΟΚ. Ευτυχώς ο Έλληνας ΠΘ την αντιλαμβάνεται πολύ σοβαρά», υπογράμμισε.

Ανδρουλάκης: Θα κάνουμε τέτοιο δώρο στην Τουρκία;

Είχε προηγηθεί ραδιοφωνική συνέντευξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Real FM, όπου επισήμανε ότι η Τουρκία δεν έχει καμία δουλειά να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή άμυνα, ενώ ως προς την πρόταση του πρωθυπουργού περί άρσης του casus belli σε αντιστάθμισμα, προειδοποίησε ότι η απειλή πολέμου μπορεί να επανέλθει.

«Τι δουλειά έχει στην ευρωπαϊκή άμυνα η Τουρκία, η οποία ενώ είναι μέλος του ΝΑΤΟ απειλεί την Ελλάδα με casus belli, χρεώνεται τη βάρβαρη εισβολή του «Αττίλα» και την αδυναμία μιας δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού βάσει των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, μια Τουρκία που είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη περιοχή;» υπογράμμισε με έμφαση.

«Θεωρώ αδιανόητο, ο πρωθυπουργός να δηλώνει ότι ο όρος είναι η άρση του casus belli, το οποίο μπορεί σήμερα να αλλάξει αλλά μετά να επανέλθει. Η εξασφάλιση, όμως, της εισόδου της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα δεν θα είναι εύκολο να αποτραπεί μετά από μερικά χρόνια. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι επικίνδυνο; Θα τους κάνουμε τέτοιο δώρο;» αναρωτήθηκε.

«Πολιτικός με ρητορική πεζοδρομίου η Κωνσταντοπούλου»

Απαντώντας για τις κατηγορίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία μέσω ανάρτησής της ρωτούσε τον πρωθυπουργό «ποιος σας πληρώνει για τη Γάζα», ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως «σε πολιτικούς με ρητορική πεζοδρομίου δεν αξίζει καμία απάντηση».

«Ένας άνθρωπος που συκοφαντεί - γιατί όταν λες κάτι ψευδές εν γνώσει σου για να δημιουργήσεις εντυπώσεις είσαι συκοφάντης - σε πολιτικούς που αποκαλούν βουλευτές της ΝΔ δολοφόνους, σε πολιτικούς που λένε ποιος σας πληρώνει, οποιαδήποτε απάντηση τούς δίνει αξία. Δεν έχουμε σκοπό να πριμοδοτούμε τέτοιες συμπεριφορές».

