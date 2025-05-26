Του Γιάννη Ανυφαντή

Την ανησυχία τους για την υποβάθμιση των απαιτήσεων για την απόκτηση του σχολικού απολυτηρίου, καταθέτουν τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με ερώτηση που προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μέσω της οποίας κρούουν καμπανάκι κινδύνου για την απαξίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι Γιάννης Οικονόμου, Ανδρέας Κατσανιώτης, Θανάσης Ζεμπίλης και Ξενοφών Μπαραλιάκος υποστηρίζουν πως δημιουργούνται ερωτηματικά για την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την αξία του απολυτηρίου.

«Η υποβάθμιση των απαιτήσεων για την απόκτηση του σχολικού απολυτηρίου, με τη χορήγηση του ακόμη και σε εκείνους που δεν έχουν κατακτήσει επαρκώς βασικά γνωστικά αντικείμενα αλλοιώνει την αξία του τίτλου και πλήττει την αξιοπιστία του» τονίζουν στην ερώτησή τους οι βουλευτές της ΝΔ, προσθέτοντας πως «η νοοτροπία της "ανεξαρτήτως απόδοσης προαγωγής" με την ταυτόχρονη επιμονή στο ίδιο εκπαιδευτικό εξεταστικό μοντέλο, λειτουργούν ως αντικίνητρο για τη μελέτη και τη συστηματική εργασία και αποδυναμώνουν το ρόλο και τη σημασία του δημόσιου σχολείου ως βασικού πυλώνα μόρφωσης και διαμόρφωσης χαρακτήρα για τη νέα γενιά της πατρίδας μας».

Σε αυτό το φόντο, οι «4» ρωτούν τη Σοφία Ζαχαράκη, εάν το υπουργείο έχει στη διάθεση του αριθμητικά στοιχεία για όσους προάγονται ή αποφοιτούν με κάτω από τη βάση σχεδόν σε όλα τα βασικά μαθήματα, εάν το γεγονός ότι προάγονται ή αποφοιτούν μαθητές με βαθμούς κάτω από τη βάση σχεδόν σε όλα τα βασικά μαθήματα αποτελεί για το υπουργείο κίνδυνο απαξίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και εάν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την στρέβλωση αυτή.

«Σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας την επεξεργασία ενός διαφορετικού μοντέλου εξέτασης, με διαδικασία και περιεχόμενο που να άπτεται περισσότερο στις απαιτήσεις, τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που κυριαρχούν στην εποχή μας;», καταλήγουν στην ερώτησή τους.

Πηγή: skai.gr

