Σε επιστολή του ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ευχαριστεί τον Έλληνα ομόλογό του για τη συγχαρητήρια επιστολή για την τοποθέτησή του, καθώς και για τη συνεχή υποστήριξη του κ. Δένδια στη διμερή συνεργασία.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα συνδέονται με στενή αμυντική σχέση τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και μέσω του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), εδώ και πολλές δεκαετίες. Προσθέτει ότι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σταθερή δέσμευση της Ελλάδας στην υποστήριξη των συμμαχικών προτεραιοτήτων, όπως αποδεικνύεται από τη συνεισφορά της σε αποστολές του ΝΑΤΟ, τις συνεπείς αμυντικές της δαπάνες πλέον του 2 % του ΑΕΠ και την υποστήριξη στη στάθμευση, πρόσβαση και εναέρια διέλευση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ - ιδίως δε για τη φιλοξενία στη Ναυτική Βάση της Σούδας - οι οποίες υποστηρίζουν κρίσιμες επιχειρήσεις σε πολλαπλά θέατρα επιχειρήσεων.

Ο κ. Χέγκσεθ υπογραμμίζει ότι το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ παραμένει προσηλωμένο στη συνεργασία με την Ελλάδα και ότι ο ίδιος πιστεύει πως αυτή θα εμβαθυνθεί περαιτέρω στο μέλλον, ιδίως καθώς προχωρά η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα των F-35.

Όσον αφορά το μέλλον, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ χαρακτηρίζει επιτακτική την ανάγκη οι Ευρωπαίοι Εταίροι να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Αναφέρει επίσης ότι η Ελλάδα, ως ένα εκ των παλαιότερων μελών του ΝΑΤΟ, μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για τους άλλους Εταίρους, ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας τον ηγετικό της ρόλο σε περιφερειακές πρωτοβουλίες για την Ασφάλεια. Όπως συμπληρώνει, προς αυτήν την κατεύθυνση προσβλέπει με τους συνεργάτες του στη συνεργασία με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας, ώστε να εντοπισθούν νέοι τομείς όπου η Ελλάδα θα μπορούσε να συνεισφέρει.

Ο κ. Χέγκεσεθ ευχαριστεί ακόμη τον κ. Δένδια για το μήνυμά του με αφορμή το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα τον περασμένο Ιανουάριο στο Εθνικό Αεροδρόμιο “Ronald Reagan” της Ουάσιγκτον, με τρεις στρατιωτικούς μεταξύ των θυμάτων, για το οποίο αναφέρει ότι οι ΗΠΑ άντλησαν παρηγοριά από την υποστήριξη των πλέον στενών φίλων και Εταίρων τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.