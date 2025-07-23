«Άμεσα θα επιστραφούν τα κλεμμένα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ», διεμήνυσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ενώ προσέθεσε πως τις επόμενες εβδομάδες θα βγουν στο φως της δημοσιότητας και τα ονόματα.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι χθεσινό, είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό. Και πάλι αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο πρωθυπουργός πήρε το νυστέρι, άνοιξε το απόστημα και ήδη το πύον άρχισε να χύνεται. Ήδη είχαμε τις πρώτες οικειοθελείς αποχωρήσεις από στελέχη του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ ερωτηθείς για το αν έχει γίνει ταυτοποίηση από την ΑΑΔΕ για το ποιοι μπορεί να είναι όσοι παρανόμησαν, απάντησε:

«Έχουν πάρει όλα τα στοιχεία οι της Οικονομικής Αστυνομίας και της ΑΑΔΕ και αρχίζουν οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι των πιστοποιητικών. Άμεσα σας λέω θα έχουμε αποτελέσματα με ονόματα και βεβαίως τα κλεμμένα θα επιστραφούν, είναι δεδομένη αυτή η βούληση».

Όπως είπε, οι έλεγχοι αφορούν κυρίως εικονικές δηλώσεις βοσκοτόπων, οι οποίες ξεκίνησαν επί υπουργίας ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως το κομμάτι της «τεχνικής λύσης» ξεκίνησε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, γνωστοποίησε πως 5.000 αγρότες έχουν ήδη αποχωρήσει οικειοθελώς από το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, φοβούμενοι τον έλεγχο.

Την ίδια ώρα, τόνισε πως οι πληρωμές των δικαιούχων συνεχίζονται, ενώ η βιολογική μελισσοκομία και κτηνοτροφία θα ελεγχθούν εξαντλητικά και θα πληρωθούν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.

