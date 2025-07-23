«104 ψυχές που δεν πρόλαβαν να σωθούν. Σήμερα, 7 χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, δεν είναι ημέρα πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι ημέρα μνήμης και σεβασμού. Η σκέψη μας βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που σηκώνουν ακόμη το βάρος εκείνης της μέρας», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Η Πολιτεία έχει την ευθύνη να μετατρέπει τη μνήμη σε πράξη. Να μην ξεχνά τα θύματα, τους εγκαυματίες, τις οικογένειές τους, να μαθαίνει από τα λάθη του παρελθόντος και να φροντίζει ώστε ποτέ καμία περιοχή της χώρας να μη ζήσει ξανά παρόμοιο εφιάλτη», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και πρόσθεσε: «Πολλά έχουν αλλάξει από τότε. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας έχει εκσυγχρονιστεί, η πρόληψη είναι προτεραιότητα, η ετοιμότητα είναι συνεχής. Όμως η προσπάθεια δεν τελειώνει ποτέ.

Γιατί όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό».

