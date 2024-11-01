Την ανάγκη να συμβάλει το Συμβούλιο της Ευρώπης στη διαλεύκανση των «μεγάλων υποθέσεων», όπως αυτή των παράνομων παρακολουθήσεων, των Τεμπών και της Πύλου, ζήτησε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στην ημερίδα «Ενδυναμώνοντας τη Δημοκρατία», που πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 75 χρόνων από την ίδρυση του Συμβουλίου της Ευρώπης και 50 χρόνων από την ελληνική επανεπικύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

«Η συζήτηση περί δημοκρατίας στην Ευρώπη και στη Δύση γενικότερα είναι σήμερα εξαιρετικά επίκαιρη. Και σε μεγάλο βαθμό είναι αλληλένδετη με την πορεία του Συμβουλίου της Ευρώπης και το γεωπολιτικό πλαίσιο στο οποίο εξελίχθηκε», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνοντας πως «αποτελεί εξαιρετικά σημαντική στιγμή όχι μόνο για κάθε δημοκράτη Έλληνα και Ελληνίδα, αλλά και για την ιστορία του ίδιου του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο αποκλεισμός της Ελλάδας από τον οργανισμό, το 1969, όταν η δημοκρατία στη χώρα μας καταλύθηκε από επίορκους συνταγματάρχες».

«Αυτή λοιπόν η τραγική στιγμή για την Ελλάδα ήταν ταυτόχρονα και μια σπουδαία στιγμή για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Γιατί με τη πράξη του αυτή απέδειξε ότι δεν καθοδηγείται αποκλειστικά από γεωπολιτικά συμφέροντα, αλλά από τον υπέρτατο σκοπό της προάσπισης των δημοκρατικών αξιών και θεσμών στην Ευρώπη, παρά τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργούσε για αυτές τις αξίες και θεσμούς, ο ψυχρός πόλεμος.

Μια στάση που για να είμαστε ειλικρινείς, δεν τηρούσε με συνέπεια από την ένταξη της Ελλάδας στο Συμβούλιο μέχρι και τη χούντα, την περίοδο που οι παραβιάσεις του μετεμφυλιακού κράτους εις βάρος της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας, υπήρξαν κατάφορες και έστρωσαν το έδαφος για τη στρατιωτική δικτατορία που ακολούθησε», ανέφερε, τονίζοντας ωστόσο ότι «ευτυχώς, χάρη στον αγώνα που έδωσαν εκατοντάδες προοδευτικοί και δημοκρατικοί πολίτες είχαμε την επιστροφή της δημοκρατίας. Και πράγματι αργότερα, το Συμβούλιο της Ευρώπης, μαζί με την ΕΟΚ, συνεισέφεραν ουσιαστικά στη μετέπειτα θωράκιση και στήριξη της δημοκρατίας στην Ελλάδα κατά την μεταπολίτευση».

Στη συνέχεια ο Αλ. Τσίπρας εξήγησε ότι «στις μέρες μας η δημοκρατία συνήθως δεν καταλύεται με πραξικοπήματα, όπως την περίοδο του ψυχρού πολέμου, ούτε βρίσκεται σε μια έστω ατελή διαδικασία ενίσχυσης, όπως την μεταψυχροπολεμική περίοδο». «Αμφισβητείται, όμως και υπονομεύεται, με νέους τρόπους, σε ένα νέο πιο σύνθετο περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων, συγκρούσεων και ανταγωνισμών. Οι συνθήκες της πολυκρίσης και της μετάβασης σε έναν πολυπολικό κόσμο αποτελούν για κάποιους ευκαιρία για περιστολή δικαιωμάτων και διεύρυνση ανισοτήτων», συμπλήρωσε.

«Μπορούμε ευλόγως να ελπίζουμε πως οι θεσμοί του Συμβουλίου της Ευρώπης θα συμβάλλουν και στην αποκατάσταση υποθέσεων που αποτελούν τις μεγαλύτερες μαύρες κηλίδες, τις ανοιχτές πληγές του κράτους Δικαίου στην πατρίδα μας και που άνοιξαν, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια», είπε ο κ. Τσίπρας, αναφερόμενος «στο μεγάλο σκάνδαλο των μαζικών παράνομων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων» και, όπως πρόσθεσε, «στις αδιανόητες για μια ευρωπαϊκή χώρα, προσπάθειες παρακώλυσης των ερευνών της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής», αλλά και «στην αδυναμία των δικαστικών αρχών να εντοπίσουν τους υπευθύνους και να αποδώσουν δικαιοσύνη».

«Ενώ αντίστοιχη ολιγωρία των αρχών, εντοπίζεται τόσο στο δραματικό ναυάγιο της Πύλου με τον πνιγμό εκατοντάδων προσφύγων και μεταναστών, ενώ βρίσκονταν επί 16 ώρες στην περιοχή έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας. Αλλά και στο σιδηροδρομικό έγκλημα των Τεμπών, με τον άδικο χαμό 57 συνανθρώπων μας», συμπλήρωσε.

«Σήμερα -με τη συναίνεση όλων μας- η Ελλάδα είναι υπό επιτήρηση από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Αν θέλουμε, λοιπόν, στο μέλλον να γιορτάζουμε με μεγαλύτερη περηφάνεια επετείους σαν τη σημερινή, των 50 χρόνων από την επανακύρωση της Ευρωπαικής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τη χώρα μας, επιβάλλεται η εκτελεστική αλλά και η δικαστική της εξουσία, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Για να μπορούμε να μιλάμε πραγματικά για εμβάθυνση του Κράτους Δικαίου, για μια ισχυρή και όχι για μια πάσχουσα Δημοκρατία», κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

