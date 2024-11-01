«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη λύση από τη μονιμοποίηση όλων των εποχικών πυροσβεστών. Μονιμοποίηση τώρα είναι η λύση, γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες 365 μέρες τον χρόνο, δεν είναι μόνο για την αντιπυρική περίοδο, από τον Απρίλιο δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο. Καλύπτουν ανάγκες αντιπλημμυρικής προστασίας, αντισεισμικής προστασίας, φωτιές που γίνονται και ξεσπάνε και άλλες φυσικές καταστροφές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και οι ελλείψεις στον πυροσβεστικό σώμα είναι τεράστιες». Αυτό δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη συγκέντρωση του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, σήμερα στο Σύνταγμα.

«Χθες έπρεπε να γίνει η μονιμοποίηση και η πρόσληψη 4.000 τουλάχιστον πυροσβεστών. Κι εδώ έχουμε 2.500 πυροσβέστες εποχικούς και δεν τους μονιμοποιεί η κυβέρνηση. Είναι απαράδεκτο! Θα μας βρει απέναντί της, θα είμαστε στους δρόμους του αγώνα. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί, και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτήν» τόνισε καταλήγοντας στη δήλωσή του.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις χθεσινές εικόνες κυβερνητικής καταστολής ο Δ. Κουτσούμπας απάντησε:

«Είναι απαράδεκτο. Άνθρωποι που έχουν το δίκιο με το μέρος τους, που αγωνίζονται για να έχουν ένα μεροκάματο, για να έχουν ψωμί αυτοί και η οικογένειά τους, να δέχονται τόνους χημικών, μέσα μάλιστα στο υπουργείο, σε κλειστούς χώρους με κίνδυνο ακόμα και τη ζωή τους και να ξυλοκοπούνται άγρια, μαζί με αυτούς και συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι απ' ό,τι μάθαμε.

Είναι απαράδεκτα φαινόμενα! Η κυβέρνηση πρέπει να λύσει το πρόβλημα και να σταματήσει να χτυπά, να δέρνει, να προπηλακίζει ανθρώπους, συνανθρώπους μας, που έχουν όλο το δίκιο με το μέρος τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

