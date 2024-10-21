Στην τηλεόραση του ΣΚAΪ και στο «Σήμερα» φιλοξενήθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η οποία μίλησε για τις νέες συζητήσεις γύρω από το θέμα του κατώτατου μισθού.

Η υπουργός τόνισε ότι αυτό το οποίο εξετάζεται αφορά το πόσο και το πώς ο κατώτατος μισθός θα αυξάνει μετά το 2027, καθώς μέχρι εκείνη τη χρονιά έχει ήδη χαραχθεί ο οδικός άξονας από τον πρωθυπουργό, με τον κατώτατο μισθό να κυμαίνεται στα 950 ευρώ. «Τώρα είμαστε στα 830 ευρώ, θα έχουμε μια νέα αύξηση την άνοιξη που μας έρχεται και το 2027 φτάνουμε στα 950, δηλαδή 46% παραπάνω από τα 650 ευρώ που παραλάβαμε το 2019».

Όπως ανέφερε:

«Ήρθε μια επιστημονική επιτροπή η οποία πρότεινε τη χρήση ενός μαθηματικού τύπου που θα λαμβάνει υπόψιν αφενός τις αυξήσεις στις τιμές, δηλαδή όσο αυξάνονται οι τιμές τόσο θα αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αφετέρου την πορεία της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή την παραγωγικότητα, τους μισθούς γενικά και ούτω καθεξής. Άρα όσο το πράγματα πηγαίνουν καλύτερα, τόσο θα ανεβάινει ο μισθός, ενώ αν πηγαίνουν χειρότερα δεν θα μπορεί να μειωθεί. Και αυτό θα προβλέπεται ρητά στο νομοθέτημα που θα κατατεθεί στη Βουλή».

«Συνολικά 7.500 άτομα έχουν βρει δουλειά μέσα από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ»

Στη συνέχεια, ως προς τις θέσεις εργασίας, η κ. Κεραμέως σημείωσε πως η Ελλάδα έχει ένα διαφορετικής τάξης πρόβλημα σε σχέση με το 2019, όπου η ανεργία βρισκόταν στο 18%.

«Τώρα η ανεργία έχει πέσει στο 9%, ενώ έχουμε να καλύψουμε συγκεκριμένες ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό, επομένως ερχόμαστε και κάνουμε μια σειρά από πράγματα. Πρώτον, καλλιεργούμε μια σειρά από δεξιότητες που είναι σε ζήτηση στην αγορά, όπως πράσινες δεξιότητες τεχνικώς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ψηφιακές δεξιότητες σε ειδικότητες στο να γράφει κανείς αλγόριθμο. Δεύτερον, διδάσκουμε επαγγέλματα μέσα από σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ που είναι σε μεγάλη ζήτηση στην αγορά, όπως η τεχνική ΑΠΕ, οι τεχνική υδραυλικών εγκαταστάσεων, η μαγειρική, η ζαχαροπλαστική, επαγγέλματα δηλαδή με 100% απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας. Τρίτον, το περασμένο Σαββατοκύριακο πέρασαν 7.400 άτομα από το Περιστέρι και τις Ημέρες Καριέρας, με πάνω από 180 επιχειρήσεις. Ήδη έχουν βρει εργασία μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες 7.500 άνθρωποι. Μάλιστα, δεν σταματάμε εκεί, αλλά τον ερχόμενο μήνα πάμε και στο Άμστερνταμ και στο Ντίσελντορφ και τον Απρίλιο στην Αγγλία, για να έρθουν Έλληνες που έφυγαν και θέλουν να γυρίσουν».

«Το κράτος θα πληρώνει το 50% της φορολογίας εισοδήματος σε όποιον γυρίζει από το εξωτερικό»

Παράλληλα, η υπουργός έκανε λόγο για μια συγκεκριμένη διάταξη του υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπει ότι σε όποιον γυρίζει Ελλάδα μετά από χρόνια απουσίας στο εξωτερικό, το κράτος εγγυάται για 7 χρόνια το 50% της φορολογίας εισοδήματος που θα πλήρωνε.

Τέλος, ερωτηθείσα για τις συντάξεις, επανέλαβε ότι από τις 1/1/2025 θα υπάρξει οριζόντια αύξηση έως 2,5%. «Περιμένουμε πώς θα πάνε τα στοιχεία του Νοεμβρίου για το ακριβές μέγεθος της αύξησης από τον Ιανουάριο, που θυμίζω προπληρώνεται από τον Δεκέμβριο», όπως είπε, προσθέτοντας ότι για την εισφορά αλληλλεγγύης υπάρχει μια στρέβλωση. «Η εισφορά αυτή επιβάλλεται σε όσους έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.400 ευρώ και πάνω. Για παράδειγμα, παίρνει κάποιος άθροισμα 1.395 ευρώ. Έρχετα η αύξηση, περνάει τα 1.400, άρα του επιβάλλεται για πρώτη φορά εισφορά αλληλλεγγύης, υφίσταται μείωση. Εμείς αυτό που πάμε να διορθώσουμε είναι να μην υπάρχει αυτή η μείωση».

