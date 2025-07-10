Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ρώτησε ευθέως τον Επίτροπο Προϋπολογισμού Piotr Serafin, «αν προτίθεται η Κομισιόν να δώσει, μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, πρόσβαση σε χρηματοδότηση για αμυντικές δαπάνες στην Τουρκία, η οποία απειλεί την Ελλάδα, που είναι χώρα μέλος της ΕΕ και επιπλέον κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Θα είναι εγκληματικό για την ίδια την ΕΕ, θα είναι άδικο, πολύ άδικο να συμβεί αυτό. Προσέξτε το γιατί θα κωπηλατούμε με δεμένη βάρκα», τόνισε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.

Είναι η τέταρτη φορά που ο Γ. Αυτιά θέτει μετ' επιτάσεως το ερώτημα αυτό στους αρμόδιους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Η παρέμβασή του Γ. Αυτιά είναι η εξής:

Κ. Επίτροπε και αγαπητέ κ. Μούρεσαν,

Σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή για το Πολυετές οικονομικό πρόγραμμα. Ναι! Να στηρίξουμε κοινωνίες. Να στηρίξουμε τους ανθρώπους μας. Να στηρίξουμε την υγεία, την παιδεία και όλα αυτά τα οποία βοηθούν τους πολίτες. Όμως, κ. Επίτροπε θέλω να με κοιτάξετε στα μάτια και να μου απαντήσετε ευθέως. Ετοιμάζεται η Κομισιόν να βάλει από την πίσω πόρτα, μέσω του Πολυετούς την Τουρκία, η οποία απειλεί ευθέως την πατρίδα μου; Να μπει δηλαδή στις αμυντικές παροχές; Αν αυτό συμβεί κ. Επίτροπε θα είναι εγκληματικό για την ίδια την Ευρώπη, διότι με λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων μία τρίτη χώρα, η οποία τη μια ημέρα θέλει το μισό Αιγαίο, την άλλη ώρα τα μισά νησιά του Αιγαίου και απ’ την άλλη κατέχει το Βόρειο τμήμα της Κύπρου, είναι άδικο, πολύ άδικο να συμβεί αυτό. Προσέξτε το γιατί θα κωπηλατούμε με δεμένη βάρκα. Σας ευχαριστώ θερμά.

