Μαρινάκης: Δεν είναι στις προθέσεις του πρωθυπουργού ο ανασχηματισμός

«Δεν είναι στις προθέσεις του πρωθυπουργού ο ανασχηματισμός» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, βάζοντας τέλος στη φημολογία για κυβερνητικές αλλαγές.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ με φόντο της χθεσινής επίθεσης του «Ρουβίκωνα» με τρικάκια στην οικία του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι «η χθεσινή ανακοίνωση, που εξέδωσα έναντι αυτής της χειρότερης έκφανσης του φασισμού, αναφερόταν γενικώς στην αντιπολίτευση και από την οποία δεν εξαιρείτο ούτε το ΠΑΣΟΚ. Το γεγονός, πάντως, ότι το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει τον εαυτό του ως μέρος της τοξικότητας το καθιστά ένοχο. Όταν το ΠΑΣΟΚ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση δεν γνωρίζαμε πως δεν θα είχαμε μία τοξική αντιπολίτευση, δυστυχώς το λέω με βαθύτατη λύπη, στο θέμα της πολιτικής διαχείρισης των Τεμπών το ΠΑΣΟΚ ξεπέρασε και κόμματα, που έχουν ως αποστολή τους να εργαλειοποιούν καταστάσεις, ας μη ζητά και τα ρέστα το ΠΑΣΟΚ».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να απαντήσει γιατί κατέθεσε αίτημα για προανακριτική όταν ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς είχε αναφερθεί σε ομιλία του στη Βουλή στα συμπληρωματικά στοιχεία, που είχαν φθάσει στη Βουλή παρουσία μάλιστα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Επιπλέον, υπογράμμισε, στο πλαίσιο των ερωτήσεων, ότι η Ελλάδα είναι διπλωματικά και αμυντικά πιο ισχυρή από ποτέ και παρέπεμψε στην ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας περί επαναβεβαίωσης της στρατηγικής σχέσης και της ισχυρής αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία σε ερώτηση για την πιθανότητα πώλησης των πυραύλων αέρος - αέρος Μέτεορ στην Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

