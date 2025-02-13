ΠΑΣΟΚ: Ουδέποτε στέλεχός μας αποκαλέσε «παιδοβιαστές» τους πολιτικούς του αντιπάλους

Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έχει προκαλέσει δήλωση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος είπε, μιλώντας στο Attica TV, πως την τετραετία 19-23 το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλούσε «παιδεραστές» βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως τώρα τους αποκαλεί «δολοφόνους».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ανακοίνωσή του απαντά: «Είναι προφανές ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο άγχος τους να υπουργοποιηθούν έχουν ξεπεράσει κάθε όριο τοξικότητας για να περάσουν τις εξετάσεις του Μεγάρου Μαξίμου. Ο βουλευτής Καβάλας και στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη από τα πρώτα χρόνια της πολιτικής του καριέρας, Μακάριος Λαζαρίδης, χυδαιολογεί και συκοφαντεί το ΠΑΣΟΚ συστηματικά το τελευταίο 24ωρο» και υπογραμμίζει: «Ουδέποτε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αποκαλέσε "παιδοβιαστές" τους πολιτικούς του αντιπάλους».

«Δυστυχώς αποδεικνύεται πως ο Πρωθυπουργός είναι πίσω από τις προσπάθειες δολοφονίας χαρακτήρων είτε μέσω επιθέσεων που εξαπολύουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είτε μέσω των μετακλητών υπαλλήλων των ομάδων διαστρέβλωσης που ρίχνουν το δηλητήριο τους στα social media. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιχείρηση εκφυλισμού της πολιτικής ζωής της χώρας. Οι Έλληνες αξίζουν κάτι καλύτερο» σημειώνει, καταλήγοντας, η ανακοίνωση του κόμματος.

Η δήλωση του κ. Λαζαρίδη στο 12ο λεπτό στο παρακάτω βίντεο:

