Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, στο οποίο πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού της κτιριακής υποδομής, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συνοδευόμενος από τον υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας Γιάννη Τομπούλογλου, είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τη Διευθύντρια του σχολείου Σοφία Αποστολοπούλου για τις εργασίες που χρειάζεται να γίνουν στις τάξεις, στους κοινόχρηστους χώρους, τους χώρους άθλησης και στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές για την καθημερινότητά τους στο σχολείο και ενημερώθηκε για τον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό που πλέον διαθέτει το σχολείο, με αιχμή τους διαδραστικούς πίνακες στις αίθουσες της Ε’ και της ΣΤ’ τάξης, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της σχολικής εμπειρίας και την υποβοήθηση του έργου των εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ, θα καλύψει, σε πρώτη φάση, 645 σχολεία σε 249 Δήμους.

Κατά την επίσκεψή του στο σχολείο, ο πρωθυπουργός δήλωσε:

«Με πολύ μεγάλη χαρά, κύριε Δήμαρχε, επισκέπτομαι σήμερα το 8ο Δημοτικό σχολείο της Νέας Φιλαδέλφειας, ένα εξαιρετικό σχολείο, με εξαιρετικούς δασκάλους, με σημαντική τεχνολογική υποδομή, με διαδραστικούς πίνακες στην Ε’ και στη ΣΤ’ δημοτικού, με εργαστήρια ρομποτικής. Ένα σχολείο, όμως, το οποίο κατασκευάστηκε το 1980 και χρήζει σημαντικών παρεμβάσεων ανακαίνισης ως προς την κτιριακή του υποδομή. Και ακριβώς αυτός είναι και ο πυρήνας του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”, το οποίο είχα την ευκαιρία να εξαγγείλω πριν από έξι μήνες.

Είμαστε πια απολύτως έτοιμοι και πολύ σύντομα θα γίνουν και οι ανακοινώσεις για τα σχολεία εκείνα στα οποία θα γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις βελτίωσης των υποδομών, από τους αύλειους χώρους μέχρι τις τουαλέτες, παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με τη μόνωση των σχολείων. Πάντα σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει και την καθ’ ύλην αρμοδιότητα της συντήρησης των σχολείων, αναγνωρίζουμε, όμως, ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να μπορέσει να κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις.

Γι’ αυτό και σε πρώτη φάση έχουμε δρομολογήσει ένα πρόγραμμα ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτά τα 350 εκατομμύρια ευρώ να υπενθυμίσω ότι συμπεριλαμβάνονται και τα 100 εκατομμύρια δωρεά της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Το πρόγραμμα θα αρχίσει να “τρέχει” άμεσα και σκοπός μας είναι να παραδώσουμε τα πρώτα σχολεία τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Και η πρόθεση μου είναι να ξαναβρεθώ εδώ στον Αγιασμό για να μπορέσουμε να δούμε -βλέπουμε τώρα το πριν, να μπορέσουμε να δούμε και το μετά.

Γιατί εκπαίδευση δεν είναι μόνο, όπως είπα, οι δάσκαλοί μας και ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Έχει έρθει πια η ώρα να κάνουμε μια σημαντική παρέμβαση στο κτιριακό απόθεμα των σχολείων μας, ξεκινώντας από τα παλαιότερα σχολεία, και να συνεχίσουμε να υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο φέρει το όνομα μιας εμβληματικής πολιτικού που τόσο ταυτισμένη είναι με τη μεταρρύθμιση στη δημόσια εκπαίδευση.

Οπότε να πω στην κυρία Διευθύντρια ότι θα είμαστε ξανά εδώ τον Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις “Κτιριακές Υποδομές” και προφανώς από τη στιγμή που θέτουμε δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, είμαστε και υποχρεωμένοι να τα τηρήσουμε».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε:

«Βρισκόμαστε με τον πρωθυπουργό στο 8ο Δημοτικό σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας. Το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”, το οποίο ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δρομολογείται. Ξεκίνησε με 250 εκατομμύρια ευρώ, έχουν προστεθεί ήδη αλλά 100 εκατομμύρια ευρώ και είμαστε πλέον σε θέση να μιλήσουμε για τις σχολικές μονάδες εκείνες οι οποίες προτεραιοποιούνται. Θα είναι πάνω από 600 σχολικές μονάδες με τις οποίες ξεκινάμε στην πρώτη φάση του προγράμματος φέτος, και βέβαια αυτό θα καλύπτει πάνω από το 80% τον Δήμων.

Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Οι παρεμβάσεις θα είναι πάρα πολλές, από τους αύλειους χώρους μέχρι τις τάξεις, μέχρι την ίδια τη σχολική υποδομή. Είναι ένα βήμα το οποίο έρχεται να προστεθεί στην ψηφιακή υποδομή, την οποία βάζουμε σε όλα τα σχολεία».



Πηγή: skai.gr

