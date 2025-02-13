Ειδική ρύθμιση, με την οποία γίνεται πράξη η εξαγγελία του πρωθυπουργού από τον Έβρο τον Οκτώβριο, για ενίσχυση έως 10.000 ευρώ σε όσες οικογένειες εγκατασταθούν μόνιμα στους Δήμους Σουφλίου, Ορεστειάδας και Διδυμοτείχου, κατέθεσε στη Βουλή η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια.

Η ρύθμιση για τον Έβρο εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο για τη δημογραφική ενίσχυση, την ανάπτυξη και ανασυγκρότηση του νομού. Αφορά στο πρόγραμμα κάλυψης εξόδων εγκατάστασης στον Κεντρικό και Βόρειο Έβρο, συνολικού προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το οποίο θα ενισχύονται έως 10.000 ευρώ, νοικοκυριά, που θα μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους και θα εγκατασταθούν στους δήμους Σουφλίου, Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου.

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζεται: Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης για την ενίσχυση των Δήμων Σουφλίου, Διδυμότειχου και Ορεστιάδας (δήμοι μετεγκατάστασης) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση σε μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα νοικοκυριά που θα μεταφέρουν σε αυτούς την κύρια κατοικία και το κέντρο βιοτικών δραστηριοτήτων τους από δήμους της επικράτειας (δήμοι προέλευσης) που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η οικονομική ενίσχυση ορίζεται σε:

10.000 ευρώ , εφόσον η ωφελούμενη μονάδα εγκαθίσταται σε οικισμό με πληθυσμό έως 500 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή και

, εφόσον η ωφελούμενη μονάδα εγκαθίσταται σε οικισμό με πληθυσμό έως 500 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή και 6.000 ευρώ εφόσον η ωφελούμενη μονάδα εγκαθίσταται σε οικισμό με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, προσαυξανόμενη αντίστοιχα κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού και μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στους ωφελούμενους σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την έγκριση της αίτησης και η δεύτερη δόση μετά την παρέλευση του πρώτου έτους μόνιμης παραμονής στους δήμους μετεγκατάστασης.

Η ρύθμιση ψηφίζεται απόψε στη Βουλή, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του ΥΚΟΙΣΟ που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την υποχρεωτική συμμετοχή συγκεκριμένου ποσοστού γυναικών στα ΔΣ των εισηγμένων εταιρειών, την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος επιχορήγησης υποδομών προσβασιμότητας σε σπίτια και εργασιακούς χώρους ΑΜΕΑ, τη διασφάλιση του Προγράμματος του Προσωπικού Βοηθού, τη θέσπιση του Προγράμματος "Αθηνά" για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς καθώς και την εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας για την καταβολή στους δικαιούχους του 50% των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

