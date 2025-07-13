Μαρινάκης: Δεν είμαστε η κυβέρνηση της Μόριας και της Ειδομένης και των κέντρων της ντροπής

«Αυτήν τη στιγμή η απόλυτη προτεραιότητα είναι το συμφέρον της χώρας και των πολιτών. Προφανώς, εμείς δεν είμαστε η κυβέρνηση της Μόριας και της Ειδομένης και των κέντρων της ντροπής. Είμαστε, όμως, η κυβέρνηση που αντιμετώπισε την κρίση στον Έβρο και τις υβριδικές απειλές των λαθροδιακινητών στο Αιγαίο», τόνισε, σε συνέντευξή του στη Liberal και τη δημοσιογράφο, Λίδα Μπόλα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Μας ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα. Θα κάνουμε ό,τι πρέπει, λοιπόν, για να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα της πατρίδας και των Ελλήνων πολιτών. Το επαναλαμβάνω. Σε αυτό δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις. Δεν πρόκειται να βάλουμε τίποτα άλλο στο ζύγι, μπροστά σε αυτό», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το κράτος δικαίου, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Η ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου είναι η πιο ηχηρή και αποστομωτική απάντηση, εκκωφαντική θα τη χαρακτήριζα, στους επαγγελματίες συκοφάντες της χώρας στο εξωτερικό. Και αναφέρομαι στα κόμματα, τα οποία συκοφαντούν κατ' επάγγελμα και κατά συρροή την Ελλάδα και βασίζονται σε εκθέσεις δήθεν αρμόδιων για το κράτος δικαίου, που κατατάσσουν τη χώρα μας κάτω ακόμη και από απολυταρχικά καθεστώτα».

«Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη πρόοδο, για ακόμα μία χρονιά. Και σε ζητήματα δικαιοσύνης και σε ζητήματα νομοθέτησης και ειδικά στο κομμάτι του χαρτοφυλακίου που έχω την τιμή να χειρίζομαι, για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ήταν η καλύτερη έκθεση των τελευταίων ετών. Αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιοσημείωτη πρόοδο στο κομμάτι των media, της ελευθερίας του Τύπου και της προστασίας των δημοσιογράφων, αναφέροντας ονομαστικά και το τελευταίο νομοσχέδιο, το οποίο είχα την τιμή να εισηγηθώ στη Βουλή και ψηφίστηκε, δυστυχώς, μόνο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και λέω "δυστυχώς", διότι δεν υπήρχε συναίνεση για ζητήματα που αναγνώρισε όλος ο Τύπος», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι στο επίκεντρο της ΔΕΘ θα είναι η οικογένεια και όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες. «Το δεύτερο που θέλω να συγκρατήσετε για τη ΔΕΘ είναι η στήριξη της μεσαίας τάξης. Οι συνεπείς, αυτοί οι οποίοι οριακά τα έβγαλαν πέρα τα τελευταία χρόνια. Οι άνθρωποι, οι οποίοι είδαν τις συντάξεις τους, τους μισθούς τους, να πέφτουν τα προηγούμενα χρόνια και σταδιακά βλέπουν αυτό να αποκαθίσταται και θέλουν και άλλο. Και χρειάζεται και άλλο. Και η τρίτη λέξη που θέλω να συγκρατήσετε είναι φοροελαφρύνσεις. Είναι ο μόνος τρόπος όλα αυτά να γίνουν με όρους σταθερότητας, δηλαδή να εφαρμοστούν και να έρθουν για να μείνουν. Η έκταση αυτών των παρεμβάσεων έχει να κάνει με τον δημοσιονομικό χώρο. Θεωρώ ότι θα είναι ικανός, με βάση τα πρώτα δεδομένα που έχουμε και τις ενδείξεις από το οικονομικό επιτελείο», τόνισε οκ. Μαρινάκης.

