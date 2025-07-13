«Η υποβολή εκ μέρους του καθεστώτος της Λιβύης Ρηματικής Διακοίνωσης στον ΟΗΕ κατά της Ελλάδας, στη βάση του παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου, εκθέτει για μια ακόμη φορά την κυβέρνηση της ΝΔ και τον εφησυχασμό που καλλιεργούσε ότι δήθεν η Λιβύη, με τη χάραξη των δικών της οικοπέδων, δεν στρέφεται κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας», αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ και επισημαίνει:

«Για μια ακόμη φορά διαψεύδονται όλοι εκείνοι που μιλούσαν για δήθεν διασφάλιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, ποντάροντας στην εμπλοκή αμερικανικών μονοπωλίων στις εξορύξεις και παραγνωρίζοντας τόσο το πλαίσιο των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που οξύνονται το τελευταίο διάστημα, όσο και τις σχέσεις που ανέπτυξε η Τουρκία με το καθεστώς της Τρίπολης.

Στο πλαίσιο αυτό το καθεστώς της Λιβύης εργαλειοποιεί τα προσφυγικά ρεύματα, όπως άλλωστε κάνει και η κυβέρνηση της ΝΔ με βάση τις αντιδραστικές και αδιέξοδες πολιτικές της ΕΕ.

Υπενθυμίζουμε ότι η σημερινή χαοτική κατάσταση στη Λιβύη προέκυψε μετά από τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ το 2011, με την ολόπλευρη στήριξη της τότε κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και τη σύμπλευση και των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ κ.λπ. Όπως ακριβώς έγινε πρόσφατα και στην περίπτωση της Συρίας με τη στήριξη της πτώσης της κυβέρνησης Άσαντ από τους τρομοκράτες τζιχαντιστές».

«Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς -και μάλιστα με ρόλο σημαιοφόρου- σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται κατοχύρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά ευθεία υπονόμευσή τους», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

