«Αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘Κάλυψη' μπορούν να υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων, μετά τη σχετική πρόσκληση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το πρόγραμμα ‘Κάλυψη', συνολικού προϋπολογισμού 21,5 εκατομμυρίων ευρώ, υλοποιείται σε 44 Δήμους της χώρας, αφορά ακίνητα τα οποία διατίθενται σε δικαιούχους ηλικίας 25 έως 39 ετών που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από τον ΟΠΕΚΑ και δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία. Ειδικότερα στο πρόγραμμα εντάσσονται με επιπλέον μοριοδότηση οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία άνω του 67%, νοικοκυριά υπό έξωση από ενοικιαζόμενη κατοικία, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ, γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας που φιλοξενούνται σε ξενώνες με ή χωρίς παιδιά, νοικοκυριά υπό έξωση από ενοικιαζόμενη κατοικία, άτομα ή οικογένειες που λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Το στεγαστικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες λόγω της αύξησης των τιμών των ενοικίων αλλά και τη δυσκολία απόκτησης ενός δικού τους σπιτιού. Η κυβέρνηση έχει θέσει το ζήτημα σε απόλυτη προτεραιότητα και έχει ήδη προχωρήσει σε μια σειρά από προγράμματα τα οποία βοηθούν τους πολίτες όπως το ‘Σπίτι μου', το ‘Ανακαινίζω-Νοικιάζω' αλλά και το πρόγραμμα εύρεσης στέγης για τους άστεγους συμπολίτες μας», τόνισε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι με το πρόγραμμα «Κάλυψη», πολίτες σε 44 Δήμους της χώρας και ιδίως οι πιο ευάλωτοι, διευκολύνονται στην εξεύρεση στέγης για τα επόμενα τρία χρόνια.

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην πρόοδο των έργων του αυτοκινητοδρόμου Πατρών- Πύργου για την οποία ενημερώθηκαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός αρμόδιος για τις Υποδομές Νίκος Ταχιάος. «Τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί, όριζαν πως μέχρι το τέλος του Ιουνίου η ολοκλήρωση του έργου θα είναι σε ποσοστό 50% και σήμερα βρισκόμαστε περίπου στο 52%. Οι εκτιμήσεις είναι ότι στο τέλος του έτους θα είμαστε σε ένα ποσοστό ολοκλήρωσης της τάξεως του 75%. 'Αρα, το έργο προχωρά εντός χρονοδιαγραμμάτων, έτσι ώστε το 2025, όπως έχουμε δεσμευτεί να παραδώσουμε στους πολίτες έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο», τόνισε.

Πέρασε στη συνέχεια σε ένα άλλο θέμα επισημαίνοντας πως ήταν άμεση «η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης κρουσμάτων πανώλης των μικρών μηρυκαστικών στη Θεσσαλία. Μέχρι στιγμής υπάρχουν δύο εστίες, στα Μετέωρα και στην Ελασσόνα. Και στις δύο περιπτώσεις έχει ήδη γίνει κλινική εξέταση στο σύνολο των ζώων και μονάδων που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας. Στα Μετέωρα αφορά σε περίπου 3.500 ζώα, ενώ στην Ελασσόνα σε περίπου 13.000 ζώα. Έχουν σταλεί έως και χθες, 632 δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο από τις υπηρεσίες ελέγχου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ από την ημέρα εκδήλωσης της νόσου, έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα στα Μετέωρα (όλα σε πολύ μικρή ακτίνα, δεν υπάρχει διασπορά) και ένα στην Ελασσόνα. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακάλεσε όλες τις άδειες κτηνιάτρων και όλοι βρίσκονται στο πεδίο. Το υπουργείο, επίσης, ανακάλεσε τις άδειες κτηνιάτρων τόσο στην κεντρική υπηρεσία όσο και στους εποπτευόμενους φορείς (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΦΕΤ), οι οποίοι, από χθες, μεταβαίνουν στη Λάρισα. Στην προσπάθεια συνδράμουν με κτηνιάτρους και οι λοιπές Περιφέρειες της χώρας, ο Ελληνικός Στρατός και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας».

Υπογράμμισε επίσης ότι γίνονται συσκέψεις με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών και τον καταμερισμό των δράσεων, καθώς και τη σωστή εποπτεία των κτηνοτροφικών μονάδων, τυροκομείων, σφαγείων, εργοστασίων παραγωγής ζωοτροφών και σημείων πώλησης ζωοτροφών.

«Όπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, δεν υπάρχει κίνδυνος για την δημόσια υγεία, ενώ διευκρίνισε ότι η νόσος αφορά αποκλειστικά και μόνο στα αιγοπρόβατα και σε καμία περίπτωση δεν μεταδίδεται σε άλλα είδη ζώων. Παράλληλα, τόσο από τους υπευθύνους των κτηνιατρικών υπηρεσιών, όσο και από το επιστημονικό προσωπικό της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατέστη σαφές ότι δεν ενέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία η κατανάλωση γάλακτος και κρέατος, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Αιτήσεις για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» μπορούν να υποβάλλουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων, μετά τη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το Πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ», συνολικού προϋπολογισμού 21,5 εκατομμυρίων ευρώ, υλοποιείται σε 44 Δήμους της χώρας, αφορά ακίνητα τα οποία διατίθενται σε δικαιούχους ηλικίας 25 έως 39 ετών που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από τον ΟΠΕΚΑ και δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία.

Ειδικότερα, στο Πρόγραμμα εντάσσονται, με επιπλέον μοριοδότηση, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος:

Τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες,

άτομα με αναπηρία άνω του 67%,

νοικοκυριά υπό έξωση από ενοικιαζόμενη κατοικία,

μονογονεϊκές οικογένειες,

οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά,

άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ,

γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας που φιλοξενούνται σε ξενώνες με ή χωρίς τα παιδιά τους,

άτομα ή οικογένειες που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Μέσω του προγράμματος, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αναλαμβάνει την κάλυψη του μισθώματος για τρία χρόνια και επιπλέον το κόστος μετακόμισης και μεταφοράς των λογαριασμών ΔΕΚΟ.

Το στεγαστικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, λόγω της αύξησης των τιμών των ενοικίων αλλά και την δυσκολία απόκτησης ενός δικού τους σπιτιού.

Η Κυβέρνηση έχει θέσει το ζήτημα σε απόλυτη προτεραιότητα και έχει ήδη προχωρήσει μια σειρά από προγράμματα τα οποία βοηθούν τους πολίτες, όπως το «Σπίτι μου», το «Ανακαινίζω Νοικιάζω» αλλά και το πρόγραμμα εύρεσης στέγης για άστεγους συμπολίτες μας. Με το πρόγραμμα «Κάλυψη» πολίτες σε 44 Δήμους της χώρας και ιδίως οι πιο ευάλωτοι, διευκολύνονται στην εξεύρεση στέγης για τα επόμενα τρία χρόνια.

Για την πρόοδο των έργων του αυτοκινητοδρόμου Πατρών- Πύργου ενημερώθηκαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υφυπουργός αρμόδιος για τις Υποδομές Νίκος Ταχιάος.

Τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί, όριζαν πως μέχρι το τέλος του Ιουνίου η ολοκλήρωση του έργου θα είναι σε ποσοστό 50% και σήμερα βρισκόμαστε περίπου στο 52%. Οι εκτιμήσεις είναι ότι στο τέλος του έτους θα είμαστε σε ένα ποσοστό ολοκλήρωσης της τάξεως του 75%.

'Αρα, το έργο προχωρά εντός χρονοδιαγραμμάτων, έτσι ώστε το 2025, όπως έχουμε δεσμευτεί να παραδώσουμε στους πολίτες έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο.

'Αμεση ήταν η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης κρουσμάτων πανώλης των μικρών μηρυκαστικών στη Θεσσαλία.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν δύο εστίες, στα Μετέωρα και στην Ελασσόνα. Και στις δύο περιπτώσεις έχει ήδη γίνει κλινική εξέταση στο σύνολο των ζώων και μονάδων που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας. Στα Μετέωρα αφορά σε περίπου 3.500 ζώα, ενώ στην Ελασσόνα σε περίπου 13.000 ζώα.

Έχουν σταλεί έως και χθες, 632 δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο από τις υπηρεσίες ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ από την ημέρα εκδήλωσης της νόσου, έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα στα Μετέωρα (όλα σε πολύ μικρή ακτίνα, δεν υπάρχει διασπορά) και ένα στην Ελασσόνα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακάλεσε όλες τις άδειες κτηνιάτρων και όλοι βρίσκονται στο πεδίο.

Το Υπουργείο, επίσης, ανακάλεσε τις άδειες κτηνιάτρων τόσο στην κεντρική υπηρεσία όσο και στους εποπτευόμενους φορείς (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΦΕΤ), οι οποίοι, από χθες, μεταβαίνουν στη Λάρισα.

Στην προσπάθεια συνδράμουν με κτηνιάτρους και οι λοιπές Περιφέρειες της χώρας, ο Ελληνικός Στρατός και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Σήμερα από το πρωί πραγματοποιούνται συσκέψεις παρουσία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστου Κέλλα, του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργου Στρατάκου, εκπροσώπων των κτηνιατρικών και γεωπονικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, και μελών της Διοίκησης των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου.

Στόχος των συσκέψεων είναι ο καλύτερος συντονισμός των ενεργειών και ο καταμερισμός των δράσεων, καθώς και η σωστή εποπτεία των κτηνοτροφικών μονάδων, τυροκομείων, σφαγείων, εργοστασίων παραγωγής ζωοτροφών και σημείων πώλησης ζωοτροφών.

Σήμερα στο πεδίο επιχειρούν 16 συνεργεία από κτηνιάτρους και αύριο θα επιχειρούν 30 συνεργεία, με στόχο τον ταχύτερο κλινικό έλεγχο των ζώων και τον άμεσο περιορισμό της νόσου.

Κλιμάκια του ΕΦΕΤ θα επισκεφθούν το σύνολο των τυροκομικών μονάδων της Θεσσαλίας με στόχο την ενημέρωση και επιβεβαίωση της ορθής διαχείρισης του γάλακτος, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες διαχείρισης της νόσου.

Όπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, δεν υπάρχει κίνδυνος για την δημόσια υγεία, ενώ διευκρίνισε ότι η νόσος αφορά αποκλειστικά και μόνο στα αιγοπρόβατα και σε καμία περίπτωση δεν μεταδίδεται σε άλλα είδη ζώων.

Παράλληλα, τόσο από τους υπευθύνους των κτηνιατρικών υπηρεσιών, όσο και από το επιστημονικό προσωπικό της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατέστη σαφές ότι δεν ενέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία η κατανάλωση γάλακτος και κρέατος, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κουρέτα απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η μετακίνηση αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας μέχρι την ολοκλήρωση της επιδημιολογικής διερεύνησης της νόσου και έκδοση νέας απόφασης, ενώ απαγορεύεται επίσης η σφαγή αιγοπροβάτων και αμνοεριφίων στα σφαγεία της περιφέρειας ως και την Παρασκευή 26 Ιουλίου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.