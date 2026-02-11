Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ ευχαρίστησε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, στην πρώτη της ανάρτηση μετά τη διπλή χειρουργική επέμβαση που έκανε στα χέρια.

H σύζυγος του πρωθυπουργού είχε ατύχημα στην Ιταλία, όπου βρισκόταν συνοδεύοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο.

Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, παίρνοντας εξιτήριο τη Δευτέρα (9/2).

Λίγες ημέρες αργότερα, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη θέλησε μέσα από story της στο Instagram να ευχαριστήσει το προσωπικό του νοσοκομείου και όσους της ευχήθηκαν.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ. Θερμές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και τις ευχές σας. Όλα καλά. Να προσέχετε. Με αγάπη. Μαρέβα» έγραψε.

Πηγή: skai.gr

