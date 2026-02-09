Στο ατύχημα που είχε το Σάββατο στην Ιταλία η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΪ.

Η Μαρέβα Μητσοτάκη βρισκόταν στο Μιλάνο, όπου συνόδευε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Μετά το ατύχημα επέστρεψε άμεσα στην Ελλάδα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στα δύο χέρια στο νοσοκομείο ΚΑΤ. «Περαστικά στη Μαρέβα Μητσοτάκη και στον πρόεδρο που είναι διαρκώς στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, σημειώνοντας πως «χειρουργήθηκε, όλα εξελίχθηκαν ομαλά και εμπιστεύθηκε το ΕΣΥ».

«Έρχεται σημαντική δωρεά στο ΚΑΤ»

Ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε ιδιαίτερα στο έργο του ΚΑΤ, υπογραμμίζοντας ότι το νοσοκομείο καταγράφει «συγκλονιστικές επιτυχίες» και ότι πλέον είναι «αγνώριστο», καθώς τόσο τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) όσο και οι περιβάλλοντες χώροι έχουν ανακαινιστεί πλήρως.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε και άλλο περιστατικό, κάνοντας λόγο για «μια Ελληνίδα δισεκατομμυριούχο» που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα στο πόδι και, παρά το γεγονός ότι είχε επισκεφθεί κορυφαία νοσοκομεία της Ευρώπης, τελικά «αποκαταστάθηκε στο ΚΑΤ από τον κ. Πολυζώη».

Κλείνοντας, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι το ΚΑΤ έχει σημειώσει πολύ μεγάλη πρόοδο και αποκάλυψε πως βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για «μία ιδιαίτερα σημαντική δωρεά» προς το νοσοκομείο.

«Ετοιμάζουμε μια πολύ μεγάλη παρέμβαση στο ΚΑΤ, έχει έρθει ένα σπουδαίο ίδρυμα που σκοπεύει να κάνει μια πολύ μεγάλη δωρεά για να φτιάξουμε το υπόλοιπο νοσοκομείο, ενδεχομένως και ένα καινούργιο κτίριο χειρουργείων. Έχω πολύ μεγάλα σχέδια για το ΚΑΤ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

