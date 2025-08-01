Στην πρόοδο του συγκοινωνιακού έργου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής, ο κ. Κυρανάκης έδωσε και απαντήσεις σχετικά με την απόδοση των μέσων μαζικής μεταφοράς τις ημέρες του καύσωνα.

Παράλληλα, μίλησε για τον νέο αυτοκινητόδρομο, τη διαμάχη που έγινε στη Βουλή και την επιστολική ψήφο της ΝΔ, το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την 24ωρη λειτουργία του μετρό κάθε Σάββατο που θα ξεκινήσει στις 13 Σεπτεμβρίου.

«Τελευταίο καλοκαίρι στα ΜΜΜ χωρίς κλιματισμό»

Αναφορικά με τα προβλήματα λόγω ζέστης, ο κ. Κυρανάκης είπε ότι κάποια βαγόνια στον ΗΣΑΠ που είναι νεότερα και έχουν κλιματισμό - πέραν των συρμών που είναι από το 1980 και δεν έχουν κλιματισμό- σε αυτά, ο κλιματισμός δεν αποδίδει, γεγονός που οφείλεται στο ότι ο κόσμος ανοίγει τα παράθυρα, δεδομένου ότι οι συρμοί δεν κινούνται υπόγεια, ενώ - μεταξύ άλλων - σημείωσε ότι στο Μετρό στην Γραμμή 2 και 3 από τους 52 συρμούς που είναι σε λειτουργία, οι 32 έχουν κλιματισμό».

Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Δεσμεύομαι προσωπικά ότι αυτό είναι το τελευταίο καλοκαίρι που την βιώνουμε. Κατ' αρχάς, καλό είναι κάποια στιγμή να ζητήσετε τον λόγο απ' αυτούς που παρήγγειλαν μετρό χωρίς κλιματισμό. Γιατί αυτά δεν παραγγέλθηκαν τους 4 μήνες που είμαι εγώ στο υπουργείο. Παραγγέλθηκαν πριν κάποιες δεκαετίες. Στην Ελλάδα λοιπόν, κάποιος είχε τη φαεινή ιδέα να παραγγείλει συρμούς πολλών εκατομμυρίων, χωρίς κλιματισμό. Καλό είναι να ζητηθεί ο λόγος και απ' αυτούς, κάποια στιγμή - Θα πάμε σε μέτρα ανακαίνισης συρμών. Δηλαδή θα βγαίνουν απ' το δίκτυο κάποιοι συρμοί - αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα, θέλω να είμαι καθαρός. Όταν παίρνεις μια απόφαση και λες "θα βγάλω έναν συρμό για να τον ανακαινίσω", γιατί πρέπει να πάρεις μια απόφαση και να πεις "χρειάζεται κλιματισμό; Ναι, χρειάζεται". Πρέπει να το βγάλω απ' τη λειτουργία, να τον ανακαινίσω, να του αλλάξω και τα μηχανολογικά του και να τον ξαναβάλω. Αυτό λοιπόν θα γίνει. Στον ΗΣΑΠ έχουμε συρμούς απ' το 1980».

Πού θα «φύγουν» τα τρόλεϊ

Παράλληλα, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και στην επερχόμενη κατάργηση των τρόλεϊ, εξηγώντας ότι στον προγραμματισμό προβλεπόταν η αγορά νέων οχημάτων, κάτι που αναιρέθηκε, καθώς το δίκτυο (καλώδια και στύλοι) χρειάζεται να αναβαθμιστεί, κάτι που έχει αυξημένο κόστος. Μετά από έρευνα και συνεκτιμήσεις της υφιστάμενης κατάστασης, είπε ότι το τέλος των τρόλεϊ θα δοθεί στις εξής 2 φάσεις:

-ξήλωμα καλωδίων και στύλων σε Αθήνα και Πειραιά, πέραν από μεγάλους κεντρικούς δρόμους όπως η Συγγρού, όπου θα πυκνώσουν τα δρομολόγια,

-Αγορά νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα τρόλεϊ

Όπως δήλωσε ο κ. Κυρανάκης, οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ θα απορροφηθούν στα λεωφορεία.

