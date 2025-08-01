Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την εξιχνίαση της υπόθεσης με το νεκρό παιδί στο Παλαιό Φάληρο

Συγχαρητήρια στα στελέχη του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, του Λιμενικού Τμήματος Φλοίσβου και της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Λιμενικού Σώματος για την «ταχύτατη και μεθοδική δουλειά τους στην εξιχνίαση της τραγικής υπόθεσης με τη σορό του ανήλικου κοριτσιού στο Φάληρο», έστειλε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο υπουργός: «Με αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, εντοπισμό κρίσιμου μάρτυρα στο εξωτερικό και διακριτική παρακολούθηση σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη αλλοδαπής γυναίκας στην Αθήνα. Η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση κάθε πτυχής της υπόθεσης».

