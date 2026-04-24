Μακρόν σε Τασούλα στα ελληνικά: «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία»

Το εξαιρετικό κλίμα των σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και η βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας τους επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο ο οποίος, τόνισε στα ελληνικά πως «Ελλας, Γαλλία, συμμμαχία».

Ο κ. Τασούλας τόνισε ότι η παρουσία του Προέδρου Μακρόν στην Αθήνα σήμερα και αύριο επισφραγίζει τους ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και τη μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας και ταυτόχρονα σηματοδοτεί την επέκταση και την διεύρυνση αυτών των σχέσεων προς όφελος όχι μόνο των δύο λαών μας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.

«Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στην Ελλάδα... Η επίσκεψή σας αντανακλά τους στενούς φιλικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας και σηματοδοτεί την ανανέωση της ισχυρής συμμαχικής σχέσης μας, καθώς και την επέκταση της διμερούς συνεργασίας σε πλήθος τομέων» είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χαρακτηριστικά.

«Ο ελληνικός και ο γαλλικός πολιτισμός συνομιλούν γόνιμα επί αιώνες, συμβάλλοντας σημαντικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ευρωπαϊκής ταυτότητας. Από την αρχαιότητα και την ίδρυση ελληνικών πόλεων στις γαλλικές ακτές της Μεσογείου, όπως η Μασσαλία, η Νίκαια και η Αντίπολις (Αντίμπ), μέχρι την Αναγέννηση, όταν η Γαλλία υποδέχθηκε πρόσφυγες, λόγιους, καλλιτέχνες και εμπόρους, που διέφυγαν από τον Οθωμανικό ζυγό, μετά την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, οι Έλληνες μεταλαμπάδευσαν στη Γαλλία το ελληνικό πνεύμα, τις τέχνες και τα γράμματα, στις ποικίλες ιστορικές εκφάνσεις τους.

Η δημιουργική αυτή συνύπαρξη επηρέασε τους μεγάλους Γάλλους διανοητές του Διαφωτισμού, οι ουμανιστικές ιδέες των οποίων ενέπνευσαν με τη σειρά τους όχι μόνο τους Γάλλους επαναστάτες το 1789, αλλά και τους Έλληνες που ξεσηκώθηκαν το 1821 για την κατάκτηση της ελευθερίας τους.

Στην επιτυχή έκβαση, άλλωστε, της Ελληνικής Επανάστασης και στην ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, η Γαλλία συνέβαλε τα μέγιστα, ηθικά, υλικά, στρατιωτικά και διπλωματικά. Αργότερα, στον 20ό αιώνα, Ελλάδα και Γαλλία συναντήθηκαν εκ νέου σε όλα τα μεγάλα γεγονότα που σφράγισαν την ιστορική πορεία της Ευρώπης και του κόσμου, μαχόμενες πλάι πλάι για την ελευθερία και την ειρήνη», πρόσθεσε.

Μακρόν σε Τασούλα: Η Γαλλία σας αγαπά - Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Γαλλία

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή αναφέρθηκε, στις ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και στα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης τους.

«Η μοίρα μας είναι συνδεδεμένη εδώ και αιώνες, θα εδραιώσουμε τη φιλία και τη συνεργασία μας» είπε ο Γάλλος πρόεδρος στον Έλληνα ομόλογό του.

«Η Γαλλία σας αγαπά, όποτε εμφανιστεί κάποιος κίνδυνος, θα είμαστε κοντά σας», συνόψισε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.