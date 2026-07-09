Παππάς κατά της αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ: «Ουδείς έχει την αρμοδιότητα»

Την αντίθεσή του στις πληροφορίες περί αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε ο Νίκος Παππάς, υπογραμμίζοντας ότι οι ώρες είναι κρίσιμες και ότι το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά.

Ειδικότερα, ο Νίκος Παππάς σε ανάρτησή του αναφέρει ότι «οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της κεντρικής επιτροπής. Κανείς δε θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης».

Νωρίτερα, μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος, υπήρξαν πληροφορίες ότι θα αναβληθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ του Σαββάτου .

Πηγή: skai.gr

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