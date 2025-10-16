«Προσέρχομαι στη σημερινή συζήτηση με αίσθημα ευθύνης αλλά και με διάθεση συγκλίσεων», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συζήτησης με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η οποία προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής. Κάλεσε όλους με ευθύτητα και ειλικρίνεια, πέρα από κομματικές ταυτότητες να αντιμετωπίσουν από κοινού τα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και την άμυνα.

«Η Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια έχει υπερασπιστεί σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα, υπηρετεί παράλληλα το διεθνές δίκαιο και προωθεί με συνέπεια και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Με τις αρχές αυτές να καθορίζουν όχι μόνο τη δική μας πορεία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούμε με τον κόσμο», τόνισε και προσέθεσε «έναν κόσμο μάλιστα ο οποίος μάλιστα βιώνει σήμερα μία εντελώς πρωτοφανή ρευστότητα».

Επεσήμανε ότι η Ευρώπη δοκιμάζεται από γεωπολιτικές πιέσεις στα σύνορά της, βρισκόμαστε αντιμέτωποι για πρώτη φορά μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μ' έναν εκτεταμένο πόλεμο στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ηπείρου και από την άλλη η ίδια η Ευρώπη δοκιμάζεται από μεγάλες προκλήσεις στο εσωτερικό της. Μίλησε για τις νέες παγκόσμιες ισορροπίες, τις εστίες έντασης και συγκρούσεων ανά τον κόσμο και επεσήμανε ότι πέρα από τις 61 ένοπλες συγκρούσεις που μαίνονται σήμερα στον πλανήτη μας αντιμετωπίζουμε και μια σειρά άλλων πρωτοφανών προκλήσεων. Τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, την επισιτιστική ανασφάλεια, πανδημίες, μετακινήσεις πληθυσμών και φυσικά τη μεγάλη πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης η οποία αλλάζει τα πάντα γύρω μας ειδικά στον τομέα της άμυνας.

«Αντί λοιπόν να αναζητούνται οικουμενικές λύσεις σ' αυτά τα κοινά ζητούμενα, όπως έγινε π.χ. μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς η πολυμέρεια υποχωρεί, παραδοσιακές ισορροπίες κλονίζονται και η ισχύς αντικαθιστά συχνά το δίκαιο. Και γι' αυτούς τους λόγους καλωσόρισα το αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Ανδρουλάκη να κάνουμε μία συζήτηση πιο ευρεία για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και όχι μόνο για το Παλαιστινιακό και έτρεψα αυτή τη συζήτηση σε μία ουσιαστικά εφ' όλης της ύλης ενημέρωση για την εξωτερική πολιτική γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη συγκυρία οι πολιτικοί αρχηγοί να τοποθετηθούν εντός του Κοινοβουλίου για το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν σήμερα την πατρίδα μας. Με την ελπίδα βέβαια ότι τουλάχιστον στα θέματα εξωτερικής πολιτικής θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων γιατί οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται ούτε στα καφενεία ούτε στα τηλεοπτικά πάνελ», τόνισε.

Είπε επίσης ότι η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με την επαναστατική γυμναστική.

«Πηγή ισχύος κάθε χώρας πρέπει να είναι η αποτρεπτική της δυνατότητα»

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι υπερήφανος γιατί η πατρίδα μας σήμερα, το 2025, στέκεται πλέον όρθια και περήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της. Ως ένας ισότιμος εταίρος στην ΕΕ αλλά και στο ΝΑΤΟ ως ένας πυλώνας σιγουριάς σε μια ταραγμένη περιοχή, ως ένας κόμβος ενέργειας, ως μια γέφυρα διεθνών συνεργασιών χωρίς να ακολουθεί τις εξελίξεις αλλά να προσπαθεί πάντα να τις διαμορφώσει. Τόνισε δε ότι είναι ένα πλεονέκτημα αυτό που κατάφερε να κατακτήσει χάρη σε μία σειρά από σωστές επιλογές.

Δεν μπορεί να μιλάει κανείς για μία ισχυρή Ελλάδα αν η χώρα δεν διαθέτει μία ισχυρή οικονομία, είπε επισημαίνοντας ότι τα οικονομικά στοιχεία έχουν αντανάκλαση στην ισχύ της χώρας και μετατρέπουν ουσιαστικά τη στιβαρή πρόοδο της οικονομίας το διεθνές της κύρος και σε μία ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα.

Πηγή της σκληρής ισχύος κάθε χώρας πρέπει να είναι η αποτρεπτική της δυνατότητα. υπογράμμισε και υπενθύμισε ότι συζητήθηκε πρόσφατα στη Βουλή το νέο 12ετές πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων ύψους 28 δισ. ευρώ το οποίο ήδη έχει αρχίσει και δρομολογείται.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στη σημερινή εικόνα της αποτρεπτικής μας ισχύος με την Αεροπορία να έχει 24 υπερσύγχρονα Rafale που πετούν ήδη, 42 αναβαθμισμένα F16 αναμένει να παραλάβει τα πρώτα από τα 20 F35, στο Πολεμικό Ναυτικό αναμένεται να καταπλεύσει η πρώτη φρεγάτα Belharra πριν το τέλος του έτους. Θα προστεθούν άλλες τρεις, ενώ βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την Ιταλία για την αγορά ελαφρώς μεταχειρισμένων φρεγατών. «Ταυτόχρονα υψώνουμε την "Ασπίδα του Αχιλλέα"», απέναντι σε εναέριες σε θαλάσσιες σε υποβρύχιες απειλές.

Επεσήμανε ότι πρόκειται για προγράμματα στα οποία για πρώτη φορά συμμετέχει ενεργά και η εγχώρια βιομηχανία. «Σκοπός της πατρίδας μας είναι πάντα να διαθέτει ποιοτική υπεροχή έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου της. Και για πρώτη φορά νομίζω ότι είμαστε σε θέση να πούμε ότι αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται», είπε ο πρωθυπυργός. «Είμαι σίγουρος πως κάποιοι από τα έδρανα της Αριστεράς θα μας κατηγορήσουν για μιλιταρισμό. Θα διαφωνήσω: πρόκειται για ρεαλισμό. Ζούμε σε έναν επικίνδυνο κόσμο, σε μια δύσκολή γεωγραφία και η χώρα μας οφείλει να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την επικράτειά της».

«Η Chevron μια ακόμη σφραγίδα στο διαβατήριο της αξιοπιστίας μας»

«Η Ελλάδα εξελίσσεται σε ενεργειακό πυλώνα», δήλωσε αμέσως μετά ο Κυρι΄καος Μητσοτάκης. «Πριν από 6 χρόνια εισερχόταν στη χώρα μας ποσότητα φυσικού αερίου που κάλυπτε αποκλειστικά εθνικές ανάγκες. Σήμερα από τη χώρα μας περνούν 17 δισ. κυβικά φυσικού αερίου και η χώρα μας γίνεται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας των Βαλκανίων και με προοπτική να φτάσει έως την Ουκρανία. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικός είναι ο ενεργειακός κόμβος της πατρίδας μας».

«Τα μεγάλα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης με Κύπρο και Αίγυπτο είναι έργα που φέρνουν πιο κοντά την Κεντρική Ευρώπη με τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Ενώ και οι έρευνες της Chevron σε συνέχεια των ερευνών της Exxon στα ελληνικά ύδατα συνιστούν μια ακόμα σφραγίδα στο διαβατήριο της διεθνούς αξιοπιστίας της πατρίδας μας. Άλλη μια απόδειξη πως αυτή η κυβέρνηση και ξέρει και μπορεί να ασκεί την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση το Διεθνές Δίκαιο, ανεξάρτητα από τους όποιους εκνευρισμούς».

«Σε αυτό το πλαίσιο προχωρήσαμε τους τελευταίους μήνες σε πολλές πρωτοβουλίες: στη δημιουργία δυο νέων Εθνικών Θαλασσίων Πάρκων εντός των χωρικών υδάτων της πατρίδας μας σε Αιγαίο και Νότιες Κυκλάδες, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο το περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας όμως στην πράξη τη δικαιοδοσία της πατρίδας μας στις θαλάσσιες ζώνες μας. Και βέβαια αυτές οι ανακοινώσεις ήρθαν ως συνέχεια μιας ρύθμισης από το παρελθόν: τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό ο οποίος αποτυπώνει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα ανώτατα δυνητικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ», τόνισε.

«Η αναβαθμισμένη μας θέση επιβεβαιώθηκε από την παρουσία μας στη Σύνοδο για τη Γάζα»

Συνέχισε λέγοντας πως η αναβαθμισμένη θέση της πατρίδας μας επιβεβαιώθηκε και από την παρουσία της Ελλάδας στη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής στο Σαρμ Ελ Σέιχ για τη Γάζα. «Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή επέμενε στην ανάγκη να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων ως ένα απαραίτητο κι όχι αρκετό πρώτο βήμα για μια μόνιμη ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερή στη θέση της υπέρ της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα πρέπει να προκύψει μέσα από μια πολιτική διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Την ίδια στιγμή, σημείωσε, η χώρα ενισχύει τη στρατηγική της συνεργασία με το Ισραήλ, ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία, ενώ ταυτόχρονα εμβαθύνει τους δεσμούς της με πολλές αραβικές χώρες.

Ειδική αναφορά έκανε στη συνεργασία με την Αίγυπτο, η οποία - όπως είπε - έχει πλέον αναβαθμιστεί σε στρατηγική εταιρική σχέση.

«Προκαταρκτική κοινή κατανόηση Ελλάδας - Αιγύπτου για τη Μονή Σινά»

Αναφερόμενος στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι το ζήτημα έχει αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης, τονίζοντας πως τα δικαιώματα επί της Μονής δεν αποτελούν νέο θέμα. Όπως είπε, υπάρχει μια προκαταρκτική, κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ τον τελευταίο λόγο τον έχει η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα, η οποία θα διασφαλίσει διαχρονικά τον χαρακτήρα και το καθεστώς της Μονής.

Τόνισε ακόμη ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή του μοναστηριού ή άλλων λατρευτικών χώρων, ενώ έχει προβλεφθεί μέριμνα για τη διαμονή και παραμονή των μοναχών.

