Δικαστική περιπέτεια σε δύο μέτωπα το επόμενο διάστημα για τους αδελφούς Ψωμιάδη αναφορικά με υποθέσεις που συνδέονται με τη θητεία τους στην πρώην Νομαρχία Θεσσαλονίκης και αφορούν την περίοδο 2005 - 2010, με τη ζημιά για το Δημόσιο να έχει προσδιοριστεί σε 6,5 εκατ. ευρώ.

Σήμερα ξεκίνησε, τυπικά, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η υπόθεση των φερόμενων ως παράνομων προσλήψεων υπαλλήλων, για την οποία ο Παναγιώτης και ο Διονύσης Ψωμιάδης είχαν απαλλαγεί σε προγενέστερο διάστημα, αλλά ο Άρειος Πάγος την αναίρεσε, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο ακροατήριο.

Το δικαστήριο εκφώνησε την υπόθεση, απορρίπτοντας προηγουμένως αίτημα αναβολής που ζήτησε ο συνήγορος των κατηγορούμενων αδελφών (επικαλούμενος λόγους υγείας των εντολέων του) και τελικά διεκόπη για τις 21 Νοεμβρίου.

Σε διακοπή βρίσκεται και η άλλη υπόθεση με κατηγορούμενους τους ίδιους, καθώς επίσης τέσσερα ακόμη πρόσωπα: πρόκειται για τα λεγόμενα «45άρια», έργα που φαίνεται ότι κατατμήθηκαν σε πολλά μικρότερα, αξίας έως 45 χιλιάδων ευρώ, προκειμένου να δοθούν με απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς σε συγκεκριμένους εργολάβους, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Η δικογραφία περιλαμβάνει 456 τέτοια έργα, ενώ η εκκίνηση της δίκης, πάλι ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων (από διαφορετική όμως σύνθεση) προσδιορίστηκε για τις 22 Οκτωβρίου (προηγήθηκε η εκφώνηση της υπόθεσης την προηγούμενη εβδομάδα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

