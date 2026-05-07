Σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με τους βουλευτές να παίρνουν τον λόγο στο βήμα μετά την τοποθέτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Καρφιά» κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι περιείχε η τοποθέτηση του Μάκη Βορίδη, ο οποίος είπε ότι η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έρχεται σε μια στιγμή που αμφισβητείται ο ρόλος του βουλευτή και των καθηκόντων του. «Η επίθεση έρχεται από μία δικαστικό, την κ. Κοβέσι, η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ίδια» είπε ο κ. Βορίδης.

Αναφερόμενος στο επιτελικό κράτος είπε ότι είναι η διαδικασία συντονισμού, ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, και πως αυτά δεν θίγουν τον βουλευτή.

«Έχω δει όλες τις υποθέσεις, είναι 13 αβάσιμες και αστήρικτες υποθέσεις. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση; Χρειάζεται οριοθέτηση. Και ένα ισχυρό μήνυμα απέναντι στην ανεύθυνη αντιπολίτευση, τέρμα στην ποινικοποίηση της δραστηριότητας των βουλευτών. Χαιρετίζω θέση του πρωθυπουργού για την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και ότι πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό» είπε.

«Κύμβαλα αλαλάζοντα»

Ο Δημήτρης Καιρίδης σημείωσε ότι οι συναντήσεις της ΚΟ θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές και «αποδραματοποιημένες», σημειώνοντας πως η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο αυθεντικότερος εκφραστής της εσωκομματικής δημοκρατίας. «Η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη» είπε ο κ. Καιρίδης «είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη που θέτει την ατζέντα και αναγκάζει τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν και να αποκαλυφθούν γι' αυτό που συχνά είναι: κύμβαλα αλαλάζοντα χωρίς θέσεις. Κάποιες από τις προτάσεις που έκανα και εγώ τις υιοθετήσατε ήδη - προτείνω και να υπάρξει αναγραφή του αριθμού των σταυρών στα ψηφοδέλτια».

Ο Θανάσης Ζεμπίλης έθεσε το ερώτημα «τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή», ενώ τάχθηκε κατά της μείωσης του αριθμού των βουλευτών.

Σε παρέμβασή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απάντησε ότι «το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών μεταξύ 200 και 300 και δεν υπάρχει στη συνταγματική αναθεώρηση κάποια πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών».

Ψυχομετρικά τεστ

Ο Τάσος Δημοσχάκης πρότεινε αύξηση στο 6% για την είσοδο στη Βουλή. «Προτείνω την αύξηση στο 6% για μεγαλύτερο ποσοστό εισόδου στη βουλή και για την κρατική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων, προτείνω την κατάργηση και τα κόμματα να χρηματοδοτούνται από τις συνδρομές των μελών και τις δωρεές με πλήρη διαφάνεια. Και ψυχοτεχνικά τεστ για όσους θέλουν να είναι από δω και πέρα υποψήφιοι βουλευτές» είπε ο κ. Δημοσχάκης.

«Να είμαστε ενωμένοι»

Ο Γιώργος Στύλιος είπε: «Σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα εξουσίας, στόχος μας είναι να κερδίσουμε τις εκλογές και να τις κερδίσουμε αυτοδύναμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλοι θέλουμε να είμαστε βουλευτές στην επόμενη Βουλή. Εκτός από οποιοδήποτε φιλοδοξία μπορεί να έχουμε, με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση μπορούμε να προσφέρουμε στον τόπο μας, στην πατρίδα για να αλλάξουμε προς το καλύτερο τις ζωές των παιδιών μας. Τα θετικά και η συνέπεια λόγων και έργων είναι το μεγάλο όπλο της κυβέρνησης ο κόσμος το αναγνωρίζει. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι».

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος είπε: «Έπρεπε να περάσει μισός αιώνας και να έρθει η κ. Κοβέσι για να διαπιστώσω ότι όλα αυτά που γνώριζα δεν ήταν απλά λάθος, αλλά παρατυπία και έγκλημα. Θα πρέπει να προστατευτούμε Η απόφαση να απορριφθεί η επιτροπή για τους υπουργούς είναι μια απόφαση σωστή και θαρραλέα».

Ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε: «Είναι η πρώτη συνταγματική αναθεώρηση με ταυτοτικές αλλαγές. Αν θες να πολιτευτείς στα 21, θα πρέπει να έχεις υπηρετήσει την στρατιωτική σου θητεία. Στο πλαίσιο του βουλευτή – υπουργού, προτείνω το απόλυτο ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Να υπάρχει ασυμβίβαστο του κοινοβουλευτικού υπουργού, να πολιτευτεί ως βουλευτής.

Δεν μπορεί υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους»..

Νότης Μηταράκης: Για το επιτελικό κράτος θα συμφωνήσω με το Μάκη Βορίδη και η ενίσχυση των θεσμών συνέβαλε στην αντιμετώπιση κρίσεων και στην εκλογική νίκη του 2023. Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή οργανωτικά, για να στηρίξουμε τον πρωθυπουργό και να παίξουν όλοι ένα ρόλο. Η εκτελεστική γραμματεία να συνεδριάζει κάθε μήνα, η πολιτική επιτροπή και κοινοβουλευτική ομάδα κάθε τρίμηνο. Και να υπάρξει μια σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή.

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο, το οποίο είναι το επιτελικό κράτος, ένα επίτευγμα μας που δοκιμάστηκε και έχει πετύχει. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος, το οποίο είναι αυτό το οποίο δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά. Πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες, να μας μετράτε. Κάποιες συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στη μάχη. Για τον κ. Σκέρτσο, εγώ έχω διαφωνήσει μαζί του, όμως εκφράζει θέσεις, μιλάει, υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη, οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί; Και είμαστε στη Βουλή για νομοσχέδια και βρισκόμαστε 2 - 3 ομιλητές; Να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να κοιταχτούμε στα μάτια.»

