Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μαρινάκης για συνάντηση με τον Βαρθολομαίο: «Είναι πάντοτε μια ιδιαίτερα τιμητική και βαθιά συγκινητική στιγμή»

Τόνισε ότι η σοφία, η νηφαλιότητα και το κύρος του Οικουμενικού Πατριάρχη αποτελούν σημαντική πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για το έργο της κυβέρνησης

Πάυλος Μαρινάκης

«Είναι πάντοτε μια ιδιαίτερα τιμητική και βαθιά συγκινητική στιγμή η συνάντηση με την ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο», έγραψε, σε ανάρτησή του στα social media, ο κυβερνητικός εκπορόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Η σοφία, η νηφαλιότητα και το κύρος του αποτελούν διαρκή πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για την απαιτητική συνέχεια του έργου μας.

 

Τον ευχαριστώ θερμά και από καρδιάς για την τιμή», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παύλος Μαρινάκης Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark