Απάντηση στο τι συνέβη και παραλίγο να είχαμε μια νέα σιδηροδρομική τραγωδία με το τρένο που μπήκε σε λάθος γραμμή ζητά το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους ο Τάσος Νικολαΐδης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υποδομών-Μεταφορών και ο Νίκος Ηλιού, Γραμματέας Τομέα Μεταφορών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, επικρίνουν σφόδρα την κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι επιδιδόμενη σε επικοινωνιακή διαχείριση και όχι σε ουσιαστικές παρεμβάσεις «γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη για τον τόπο».

Καταλήγοντας σημειώνουν ότι αν η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέχει ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, τότε η παραίτηση είναι η μοναδική επιλογή

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Όχι νέα Τέμπη»

«Η παραλίγο νέα σιδηροδρομική τραγωδία, με τρένο που μπήκε σε λάθος γραμμή, οφείλει να κινητοποιήσει και να αποτελέσει θρυαλίδα άμεσων αντιδράσεων.

Οι αντικρουόμενες ανακοινώσεις από ΟΣΕ και Hellenic Train, σε συνδυασμό με την άκρως προβληματική και εντελώς βιαστική τοποθέτηση του αρμόδιου Υπουργού αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος.

Το ΠΑΣΟΚ αναμένει άμεσα απαντήσεις:

- Τι συνέβη και μπήκε το τρένο σε λάθος γραμμή;

- Τι θα συνέβαινε αν ο μηχανοδηγός του τρένου δεν αντιλαμβανόταν έγκαιρα το λάθος του Σταθμάρχη και δεν ακινητοποιούσε το τρένο;

- Γιατί δυόμιση χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη τα τρένα μας είναι σε ακόμη χειρότερη κατάσταση;

- Γιατί δεν λειτούργησαν τα ερασιτεχνικά συστήματα του κ. Κυρανάκη, που δήθεν θα έδιναν ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις;

- Το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να διασφαλίσει τη στοιχειώδη ασφάλεια στις μετακινήσεις;

- Θα παρουσιάσει επιτέλους η κυβέρνηση τις συμφωνίες της με τη Hellenic Train;

Προειδοποιούμε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ανεχθεί ψευδείς, αποπροσανατολιστικές και παραπλανητικές δηλώσεις.

Οι πολίτες συνειδητοποιούν ότι κάθε μέρα που περνά, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, με την επικοινωνιακή διαχείριση και όχι τις ουσιαστικές παρεμβάσεις γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη για τον τόπο.

Ως εδώ! Φτάνει πια! Δεν πάει άλλο!

Οι Έλληνες απαιτούν μια σοβαρή κυβέρνηση που θα μιλά στον λαό με ειλικρίνεια και εντιμότητα, ιδιότητες που έχασε προ πολλού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Αν δεν μπορείτε να παρέχετε ασφάλεια στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, τότε η παραίτηση είναι η μοναδική επιλογή…».



