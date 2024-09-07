Τις επιδόσεις του στο επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι έδειξε κατά τη διάρκεια της βόλτας του στα περίπτερα της 88ης ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν παρέλειψε για ακόμη μία χρονιά να αναφερθεί στον ΠΑΟΚ.

Μετά τα εγκαίνια του περιπτέρου της Γερμανίας, τιμώμενης χώρας στη φετινή έκθεση, ο πρωθυπουργός έπαιξε ποδοσφαιράκι στο σταντ του ποδοσφαιρικού τμήματος της Λειψίας, με τον Γερμανό υπουργό Γεωργίας, Τζεμ Έζντεμιρ και τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών και Κλιματικής Αλλαγής, Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Όταν μάλιστα τον ρώτησαν τι ομάδα είναι, σε στιχομυθία τους στα αγγλικά, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Ολυμπιακός. Εδώ στη Θεσσαλονίκη βέβαια θα έπρεπε να λέω ΠΑΟΚ!» πρόσθεσε χαριτολογώντας, απευθυνόμενους στους γερμανούς αξιωματούχους.

Για την... ιστορία, η αναμέτρηση στο ποδοσφαιράκι έληξε ισόπαλη, 1-1, δίχως ο Κυριάκος Μητσοτάκης να... σκοράρει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.