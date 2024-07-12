Λιβάνιος για ΑΣΕΠ: Έρχεται σημαντική πριμοδότηση της εντοπιότητας σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές

Του Γιάννη Ανυφαντή

Τη σημαντική μοριοδότηση της εντοπιότητας για τις προσλήψεις σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές προανήγγειλε από το Βήμα της Βουλής, ο Θεόδωρος Λιβάνιος, επισημαίνοντας πως η ρύθμιση αυτή θα εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την επιτάχυνση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ που θα έρθει στη Βουλή στις αρχές Σεπτεμβρίου.

«Θα πριμοδοτήσουμε την εντοπιότητα κυρίως στις ορεινές και στις νησιωτικές περιοχές το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό», τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσου Ηλιόπουλου.

«Η μεγάλη αλλαγή είναι η πριμοδότηση εντοπιότητας. Έχουν ανάγκη ιδίως οι ορεινοί - νησιωτικοί δήμοι ανεξαρτήτως πληθυσμού νησιωτικοί δήμοι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί για παράδειγμα η Λέσβος δεν πρέπει πάρει εντοπιότητα και να έρθει κάποιος από την Αθήνα στη Λέσβο να εργαστεί. Αν υπάρχουν πτυχιούχοι, αυτούς θέλουμε να μείνουν στον τόπο τους και να εργαστούν για τις δημόσιες υπηρεσίες προς όφελος των τοπικών κοινωνιών που ζουν», πρόσθεσε ο Υπουργός, διευκρινίζοντας ότι ειδικά για τα νησιά δεν θα τεθούν πληθυσμιακά κριτήρια.

Ο Θ. Λιβάνιος μάλιστα υποστήριξε, πως με το μέτρο αυτό θα δοθούν κίνητρα στους πολίτες να παραμένουν στον τόπο μόνιμης διαμονής τους, λύνοντας ταυτόχρονα το ζήτημα των υψηλών ενοικίων: «Αν ανοίξει μια θέση στο Δήμο Πρεσπών και υπάρχει ενδιαφερόμενος πτυχιούχος από τον Δήμο Πρεσπών θα πριμοδοτηθεί με τέτοιο σημαντικό βαθμό ώστε να διοριστεί κοντά στον τόπο κατοικίας του πετυχαίνοντας δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι δίνει κίνητρο σε έναν νέο άνθρωπο να μείνει στον τόπο του, γνωρίζοντας ότι έχει την θέση του εκεί πέρα και το δεύτερο που αφορά ιδίως την νησιωτική Ελλάδα και τις υψηλά τουριστικές περιοχές ότι μας βγάζει ένα τρομερά μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει που είναι η στέγαση των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο ενοίκιο σε πολλά μέρη της Ελλάδας είναι πολύ υψηλότερο ακόμα και από τον μισθό ενός νεοδιοριζόμενου δημοσίου υπαλλήλου».

«Η πρόθεση είναι να επιταχύνουμε τις διαδικασίες να τις πάμε γρήγορα να εκμεταλλευτούμε τις διαλειτουργικότητες να εκμεταλλευτούμε αυτή την αλλαγή που έχει γίνει στον τρόπο λειτουργίας του κράτους. Και να μπορέσει το ΑΣΕΠ να κάνει την δουλειά του πιο ουσιαστικά πιο γρήγορα, δεν είναι πάντα η λύση να αυξήσουμε συγκεκριμένα ανθρώπους», υπογράμμισε ο Υπουργός.

