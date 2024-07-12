Απάντηση τον Στέφανο Κασσελάκη ο οποίος νωρίτερα σε ανάρτησή του ζητούσε από τον υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη να «╬λογοδοτεί στον ελληνικό λαό για τις πρόσφατες απώλειες 1,567 δισ. ευρώ» από τις 7 εκποιήσεις Συμμετοχών του Δημοσίου τους τελευταίους 6 μήνες».

Κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καλούν τον κύριο Κασσελάκη, πριν κάνει αναρτήσεις να κάνει ένα «google search», καθώς όπως λένε αυτά που ρωτάει έχουν απαντηθεί.

«Χρειάζεται λοιπόν είτε πολύ θράσος είτε απίστευτη άγνοια για να υποστηρίζει κάποιος αυτά που υποστηρίζει ο κ. Κασσελάκης», αναφέρουν.

Συγκεκριμένα απαντώντας στην ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη σημειώνουν:

«Ο κύριος Κασσελάκης καλό είναι προτού πατήσει το κουμπί για την δημοσίευση της κάθε του ανάρτησης να κάνει και ένα υποτυπώδες «google search». Γιατί αν το είχε κάνει θα διαπίστωνε πως όσα θίγει στην ανάρτηση του έχουν ήδη απαντηθεί αναλυτικά από το βήμα της Βουλής σε ειδικές συνεδριάσεις με την παρουσία και εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ. Τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδος παρουσιάστηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι το πραγματικό όφελος από την διαδικασία διάσωσης και ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών ήταν 4 δισ. ευρώ χωρίς να συνυπολογιστούν τα μερίσματα 2013-2023 ύψους 5,5 δις ευρώ που κατέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος στο Δημόσιο.

Ας προσθέσει ο κ. Κασσελάκης το όφελος και από τις αποκρατικοποιήσεις. Εκεί το όφελος από τις 6 αποκρατικοποιήσεις (λιμάνια, αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, Helleniq Energy, Αττική Οδός κλπ) που έγιναν τους τελευταίους 12 μήνες ξεπερνά τα 4,3 δις ευρώ χωρίς να λογαριάζουμε το όφελος από την αποεπένδυση των τραπεζών.

Όσο για την ΔΕΗ το θράσος ξεπερνά κάθε όριο. Όλοι θυμούνται ότι η ΔΕΗ το καλοκαίρι του 2019 βρισκόταν στα πρόθυρα της καταστροφής. Η επιχείρηση τον καιρό του ΣΥΡΙΖΑ «έμπαινε μέσα» κάθε μέρα 3-5 εκατ. ευρώ! Ο ΔΕΔΔΗΕ είχε ξεμείνει ακόμα και από κολόνες! Από 7 ευρώ που παρέλαβαν τη μετοχή της, την έφτασαν περίπου στο 1 ευρώ. Και φυσικά, η έκθεση του ορκωτού λογιστή- και μάλιστα με συνυπογραφή της διοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ-, σημείωνε ότι χωρίς την λήψη έκτακτων μέτρων, η ΔΕΗ θα έκλεινε τον Σεπτέμβριο του 2019. Όλοι πλέον σήμερα γνωρίζουν ότι η ΔΕΗ από το χείλος της καταστροφής είναι παράδειγμα επιτυχούς αναδιάρθρωσης.

Χρειάζεται λοιπόν είτε πολύ θράσος είτε απίστευτη άγνοια για να υποστηρίζει κάποιος αυτά που υποστηρίζει ο κ. Κασσελάκης.

Κατά πάσα πιθανότητα, ο ίδιος διαθέτει και τα δυο»

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

Νωρίτερα ο κ. Κασσελάκης έγραψε σε ανάρτησή του:

«Γιατί δημιουργείτε ιδιωτική τράπεζα με δημόσιο χρήμα; Απαντούν: "Syriza Bank" και "Βαρουφάκης".

Γνωστή η καραμέλα της προπαγάνδας.

Ο κ. Χατζηδάκης έχει προκληθεί -στοιχειοθετημένα- από προχθές να απαντήσει γιατί προχώρησε εργολαβικά σε 7 εκποιήσεις Συμμετοχών του Δημοσίου τους τελευταίους 6 μήνες.

Ενώ δεν αρνείται την απώλεια 1,567 δισ. ευρώ από τις αποφάσεις του μέσα σε έναν χρόνο, σπεύδει -μέσω τρίτων- να επιτεθεί για το θέμα της τράπεζας Αττικής που προσθέτει άλλες τόσες απώλειες χωρίς προοπτική εσόδων του Δημοσίου στο μέλλον από τα κέρδη της τράπεζας. Γράφεται στον Τύπο ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να κρατήσει την τράπεζα αλλά να την πουλήσει σε ιδιώτες μετά από απώλεια 800 εκατομμυρίων ευρώ του Δημοσίου, δηλαδή χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων.

Γιατί, λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης δεν λογοδοτεί στον ελληνικό λαό για τις πρόσφατες απώλειες 1,567 δισ. ευρώ από την απώλεια συμμετοχής του Δημοσίου από τη ΔΕΗ (16,8%), τα ΕΛΠΕ (4%), την Εθνική Τράπεζα (22%), την Aegean (11,5%), την Alpha Bank (9%), την Πειραιώς (27%) και το Αεροδρόμιο Αθηνών (30%);

Ας αφήσει την προπαγάνδα και να απαντήσει επιτέλους, αν οι αποφάσεις του είναι προς όφελος του ελληνικού λαού που υπηρετεί ή εξυπηρετούν μια χούφτα ιδιώτες».

