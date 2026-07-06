Τριαντάχρονος Κοσοβάρος συνελήφθη στον συνοριακό σταθμό Δοϊράνης, στο Κιλκίς, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι Αρχές της Κροατίας για υπόθεση παράνομης διακίνησης προσώπων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος και αποφασίστηκε η κράτησή του μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο επί του κροατικού αιτήματος έκδοσης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ζητείται η εκδοσή του προκειμένου να δικαστεί για διευκόλυνση εισόδου τεσσάρων συμπατριωτών του σε κροατικό έδαφος και διευκόλυνση εξόδου τους με προορισμό άλλη χώρα της Ευρώπης. Η πράξη αυτή φέρεται να τελέστηκε το 2020.

Ο 30χρονος, που συνελήφθη το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, δήλωσε ότι δεν συναινεί να εκδοθεί στην Κροατία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.