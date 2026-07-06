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Κατέληξε 67χρονος επιβάτης του «Tera Jet 2» στην Άνδρο

Τα αίτια θανάτου ενός 67χρονου άνδρα, που κατέληξε μέσα σε πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Τήνο-'Ανδρος ερευνούν οι λιμενικές αρχές

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terajet

Τα αίτια θανάτου ενός 67χρονου άνδρα, που κατέληξε μέσα σε πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Τήνο-'Ανδρος ερευνούν οι λιμενικές αρχές.

Ο 67χρονος ήταν επιβάτης του «TERA JET 2» και μόλις αισθάνθηκε αδιαθεσία, στήθηκε επιχείρηση επιβίβασης γιατρού, στο πλοίο, ο οποίος για αρκετή ώρα προχώρησε σε διαδικασία ανάνηψης χρησιμοποιώντας και τον απινιδωτή του πλοίου.

Μόλις το πλοίο έδεσε στο λιμάνι της 'Ανδρου, ασθενοφόρο που είχε ήδη ειδοποιηθεί, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου όμως οι θεράποντες ιατροί, απλώς διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Άνδρος
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