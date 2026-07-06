Η ΑΕΚ μπαίνει δυναμικά στη μάχη για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή και σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Γιανίς Σιμινιανί της Λουγκάνο! Ο 24χρονος Γάλλος αριστερός χαφ έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, με τον έγκυρο Ρούντι Γκαλέτι να αναφέρει ότι η Ένωση βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που έχουν ήδη κάνει το πρώτο βήμα.

Ο Σιμινιανί, που μπορεί να αγωνιστεί με άνεση και στις δύο πλευρές αλλά ξεχωρίζει περισσότερο στα αριστερά, ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Ελβετία με 38 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 ασίστ. Με ύψος 1,76 μ. και χρηματιστηριακή αξία στα 2 εκατ. ευρώ, αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα project της αγοράς, ενώ το συμβόλαιό του με τη Λουγκάνο λήγει το καλοκαίρι του 2027.

Το Αμβούργο, η ΚΠΡ και αρκετές ομάδες της Championship έχουν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον, κάτι που κάνει τη διεκδίκηση του Γάλλου μέσου ιδιαίτερα απαιτητική. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ φέρεται να παρακολουθεί στενά την υπόθεση και εξετάζει αν μπορεί να μπει δυνατά στη μάχη για την υπογραφή του.

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