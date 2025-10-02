Ανέβασε το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, ζητώντας του ευθέως να μην προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική και προς τον στενό συνεργάτη του κ. Σαμαρά, Χρύσανθο Λαζαρίδη. «Αν ήμουν ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το 1993 είχε ρίξει μια κυβέρνηση της ΝΔ, θα καθόμουν στο σπίτι μου» δήλωσε μιλώντας στο ACTION 24.

Αναφερόμενος στη διαγραφή του ίδιου από τη ΝΔ, ο κ. Λαζαρίδης ξεκαθάρισε ότι δεν έγινε αδικαιολόγητα, αλλά λόγω «ακραίων τοποθετήσεων απέναντι στον πρωθυπουργό, τον υπουργό Εξωτερικών και μια κυβέρνηση που έχει ενισχύσει τη χώρα».

«Αν εκφράζει τον κ. Σαμαρά ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, τότε να τον χαίρεται»

Για το άρθρο του Χρύσανθου Λαζαρίδη στα «Νέα Σαββατοκύριακο», σχολίασε πως δεν στρέφεται μόνο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά συνολικά κατά της ΝΔ. «Ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, που δεν έχει προσφέρει τίποτα στο κόμμα και στην πατρίδα, πέρα από θεωρίες και άρθρα, καλό θα ήταν να μην το ξανακάνει. Είναι ντροπή τέτοιες τοποθετήσεις να στρέφονται εναντίον μιας παράταξης που έβαλε τη χώρα στην ΕΕ και βάζει πάντα πάνω από όλα την πατρίδα» τόνισε, προσθέτοντας ότι πιθανώς ο ίδιος «ονειρεύεται άλλα πράγματα».

Τέλος, κάλεσε τον Αντώνη Σαμαρά να ξεκαθαρίσει αν τον εκφράζει ο Χρύσανθος Λαζαρίδης. «Αν τον εκφράζει και είναι συνεργάτης του, τότε να τον χαίρεται» είπε χαρακτηριστικά, ενώ αμφισβήτησε την αναγκαιότητα ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. «Τι έχει να προσφέρει και ποιο κενό σκοπεύει να καλύψει;» διερωτήθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.