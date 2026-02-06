Ότι δεν αισθάνεται καμία ανησυχία απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού δήλωσε το πρωί της Παρασκευής η Αφροδίτη Λατινοπούλου, σημειώνοντας πως «δεν μας πνίγει», ενώ πρόσθεσε ότι όσοι έχουν λόγο να προβληματίζονται είναι «εκείνοι που πάτησαν πάνω σε 57 ψυχές από τα Τέμπη», κατονομάζοντας τον Κυριάκο Βελόπουλο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής αναφέρθηκε στο κόμμα Καρυστιανού, εκτιμώντας ότι «γενικά προσπαθεί να αντλήσει δυνάμεις από όλες τις δεξαμενές», υπογραμμίζοντας ωστόσο πως το συγκεκριμένο εγχείρημα «δεν μας αγγίζει», καθώς – όπως είπε – «εμείς ποτέ δεν καπηλευτήκαμε και δεν εργαλειοποιήσαμε τα Τέμπη».

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο συνέχισε την κριτική της προς τον Κυριάκο Βελόπουλο, υποστηρίζοντας ότι «πολλοί δεν γνωρίζουν το ποιον του» και ότι όσα λέει και πράττει εδώ και χρόνια συνιστούν «τερατολογίες». Όπως ανέφερε, την ώρα που υπάρχει το σκάνδαλο Επστάιν, «με στοιχεία που μας έχουν βγάλει τα μάτια», επιχειρεί να το υποβαθμίσει «με μπούρδες, όπως ένα tweet της Lady Gaga από το 2015». «Αυτό που μας λείπει είναι η σοβαρότητα. Σε ποιους νομίζει ότι απευθύνεται; Σε ιθαγενείς; Μιλάμε για επιεικώς επικίνδυνο και τεκμηριωμένα μπαρμπά ξερόλα», είπε χαρακτηριστικά.

«Το Λιμενικό φυλάει Θερμποπύλες, πού είναι οι συλλήψεις των λαθροδιακινητών;»

Αναφερόμενη, τέλος, στην τραγωδία στη Χίο, η κ. Λατινοπούλου έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς το Λιμενικό Σώμα, τονίζοντας «κάτω τα χέρια από το Ελληνικό Λιμενικό που φυλάει Θερμοπύλες».

Εξέφρασε τη λύπη της για την απώλεια ανθρώπινων ζωών, ωστόσο – όπως είπε – πρόκειται για «λαθροδιακινητές που λειτουργούν ανενόχλητοι», διερωτώμενη «πού είναι οι συλλήψεις τους».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επανεξεταστεί η θανατική ποινή σε ολόκληρη την Ευρώπη για τους λαθροδιακινητές. «Υπήρχε ταχύπλοο με λαθροδιακινητές και λαθρομετανάστες που προσπάθησε να εμβολίσει για να αποφευχθούν συλλήψεις», τόνισε χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη πρακτική «πάγια τακτική των κυκλωμάτων αυτών».

