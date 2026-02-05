Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγχαρητήρια του Κωνσταντίνου Τασούλα στην Εθνική ομάδα πόλο Γυναικών για το χάλκινο μετάλλιο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έδωσε συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα πόλο Γυναικών για την κατάκτηση της τρίτης θέσης

Κωνσταντίνος Τασούλας
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο κατέκτησε η Εθνική ομάδα γυναικών
  • Συγχαρητήρια έδωσε ο Κωνσταντίνος Τασούλας
  • «Μας γέμισαν χαρά και περηφάνια»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνεχάρη την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που διεξάγεται στην Πορτογαλία δηλώνοντας :

«Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών σημείωσε άλλη μια σπουδαία νίκη! Για τρίτη διαδοχική διοργάνωση εξασφάλισε μια θέση στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αποδεικνύοντας την κυριαρχία της χώρας στο άθλημα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις αθλήτριες και στον προπονητή τους. Μας γέμισαν χαρά και περηφάνια!».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κωνσταντίνος Τασούλας Εθνική Ομάδα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark