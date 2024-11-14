Λατινοπούλου για fake υπογραφές: «Πόνεσε Βελόπουλο - Μπογδάνο το 8% στα γκάλοπ»

Στην καταγγελία του Κωνσταντίνου Μπογδάνου ότι χρησιμοποίησε υπογραφές ανύπαρκτων προσώπων ώστε να συγκεντρώσει τις 200 που απαιτείται να κατατεθούν στον Άρειο Πάγο για να νομιμοποιηθεί η ίδρυση του κόμματός της απάντησε με βίντεο η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η κ. Λατινοπούλου δηλώνει ότι «πόνεσε πολύ και πολλούς το 8%» - αναφερόμενη στο ποσοστό που κατέγραψε το κόμμα της σε δημοσκόπηση. Χαρακτηρίζει ως ανυπόστατες τις καταγγελίες Μπογδάνου, τον οποίον ταυτίζει με τον Κυριάκο Βελόπουλο λέγοντας ότι χρησιμοποιούν τον ίδιο δικηγόρο και ότι είναι η δεύτερη φορά που επιχειρούν να της αφαιρέσουν την έδρα που κατέλαβε στην Ευρωβουλή.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής καλεί τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο να αποδείξει τους ισχυρισμούς του ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σχολιάζοντας τα όσα είπε η επικεφαλής της Φωνής Λογικής, ο κ. Μπογδάνος ανέφερε τα εξής στο X:

Σημειώστε τα επόμενα βήματα:

1. Θα το αρνηθεί

2. Όταν η καταγγελία επιβεβαιωθεί θα υποδυθεί την έκπληκτη

3. Θα διαρρήξει τα ιμάτιά της ότι έγινε ερήμην της

4. Θα κατηγορήσει και θα κυνηγήσει άλλους

Τίποτα όμως δεν θα άρει τις επιπτώσεις και τις ευθύνες της.

Μετράμε αντίστροφα.

Μετράμε αντίστροφα. — constantinosbogdanos (@bogdanosk) November 14, 2024

Η καταγγελία

Νωρίτερα, σε καταγγελία για πλαστογραφία στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Αφροδίτης Λατινοπούλου προχώρησε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής, Κωνσταντίνος Μπογδάνος με δικηγόρο τον ποινικολόγο Θεόδωρο Μαντά, κατατέθοντας αναφορά στον Άρειο Πάγο με αίτημα για έρευνα για τη γνησιότητα των υπογραφών.

Ο κ. Μπογδάνος δήλωσε ότι δύο πρώην στελέχη του κόμματος της κυρίας Λατινοπούλου αποκάλυψαν στοιχεία που εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Τα δύο αυτά πρόσωπα διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση του κόμματος της Λατινοπούλου και, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, έφεραν στο φως τις πλαστές υπογραφές, που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά πρόσωπα.

Η αναφορά περιλαμβάνει ένορκες καταθέσεις και συγκεκριμένες πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση της Δικαιοσύνης, με τους καταγγέλλοντες να επισημαίνουν ότι έχουν στα χέρια τους αντίγραφο της λίστας των 200 υπογραφών που κατατέθηκαν στον Άρειο Πάγο κατά την ίδρυση του κόμματος «ΠΑΤΡΙΔΑ».

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για την ίδρυση ενός κόμματος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 200 υπογραφές, ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι καταγγέλλοντες, τα ονόματα και οι ταυτότητες που προσκομίστηκαν δεν είναι πραγματικά.

🚨🚨🚨ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ ΕΣΚΑΣΕ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ @SeretisGrigoris στον @FOCUSFM1036 από τον πρώην τομεάρχη Οικονομίας και πρώην μέλος του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος #Φωνη_Λογικης Ίωνα Ανδρικόπουλο! Σύμφωνα με όλα όσα κατήγγειλε ο κύριος Ανδρικόπουλος, το κόμμα της… pic.twitter.com/biM1JPXxan — Stefanos Damianidis (@dstefanos) November 14, 2024

Πηγή: skai.gr

