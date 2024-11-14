Κασσελάκης: Παρέμβαση των 4 ανεξάρτητων βουλευτών για το λογότυπο το Μετρό Θεσσαλονίκης

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην πρώτη οργανωμένη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία προχώρησαν οι 4 βουλευτές που παραιτήθηκαν από την Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη.



Οι τέσσερις ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές Κυριακή Μάλαμα, Πέτρος Παππάς, Ραλλία Χρηστίδου και Αλέξανδρος Αυλωνίτης προχώρησαν σε κατάθεση κοινής αναφοράς προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταγγέλλοντας διασπάθιση δημοσίου χρήματος γύρω από την υπόθεση του λογοτύπου του Μετρό Θεσσαλονίκης.



Η κίνηση αυτή, παρότι δεν υπάρχει ακόμα ο απαιτούμενος αριθμός προκειμένου να συγκροτηθεί νέα κοινοβουλευτική ομάδα, δείχνει ότι υπάρχει ένας κεντρικός συντονισμός, εν αναμονή περαιτέρω ανεξαρτητοποιήσεων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των βουλευτών

"Μάλαμα - Χρηστίδου - Αυλωνίτης - Παππάς : Ενδείξεις σκανδάλου στη διαδικασία για το λογότυπο του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Σε κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών προχωρούν οι τέσσερις ανεξάρτητοι βουλευτές Κυριακή Μάλαμα, Ραλλία Χρηστίδου, Αλέξανδρος Αυλωνίτης και Πέτρος Παππάς, σε σχέση με το θέμα που έχει προκύψει με το λογότυπο του Μετρό Θεσσαλονίκης. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές προχωρούν στην κατάθεση ως αναφορά της από 14 Νοεμβρίου 2024 δημόσιας επιστολής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης, με την οποία επισημαίνονται σοβαρότατες ενδείξεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος στην διαδικασία ανάθεσης του έργου της δημιουργίας του λογότυπου του Μετρό Θεσσαλονίκης. Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, την ώρα που ο εν λόγω επιστημονικός φορέας ενημέρωνε τα μέλη του για ανοικτό διαγωνισμό επί του αντικειμένου, η Εταιρία Ελληνικό Μετρό ακύρωνε τον διαγωνισμό, προετοίμαζε έναν άλλον πιο κοστοβόρο, τον οποίο ακύρωσε τελικά κι αυτόν για να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση του έργου της δημιουργίας του λογότυπου.

Επειδή είναι απαράδεκτο να προχωράει η Ελληνικό Μετρό σε τέτοιες διαδικασίες, την ώρα μάλιστα που το λογότυπο του Μετρό Θεσσαλονίκης απογοητεύει ως προς την αισθητική του πρωτοτυπία, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε όλες τις άμεσες ενέργειες που απαιτούνται ώστε να βελτιωθεί το λογότυπο του Μετρό Θεσσαλονίκης και να προστατευτεί το δημόσιο χρήμα".

