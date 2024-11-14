Φάμελλος: Υπάρχει σχέδιο απαξίωσης και αλλοίωσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνουν ότι υπήρχε και υπάρχει σχέδιο απαξίωσης και αλλοίωσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», υπογραμμίζει ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν ήταν απλά ανεπαρκής και ακατάλληλος για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Είχε στόχο να φτιάξει ένα κόμμα ΙΧ για την εξυπηρέτηση των προσωπικών του συμφερόντων. Και όταν κρίθηκε ανεπαρκής, επιτέθηκε στο κόμμα και επιχείρησε να το διαλύσει για να δημιουργήσει δικό του», σημειώνει και προσθέτει:

«Όπως και όπου και αν δομήθηκε αυτό το σχέδιο, οι τελευταίες εξελίξεις ανοίγουν τα μάτια και στους πιο δύσπιστους. Γιατί τώρα στόχος τους είναι η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και είναι προφανές ότι από το σχέδιο αυτό -που ακόμα εξελίσσεται- κάποια συμφέροντα, πολιτικά και οικονομικά, επωφελούνται. Γιατί πιστεύουν ότι θα ξεμπερδέψουν με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τη μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να τους χαλάσει τα σχέδια. Και θέλουν τον παλιό βολικό δικομματισμό και ένα κόμμα μπαλαντέρ, για να εξυπηρετούνται τα σχέδια του κ. Μητσοτάκη και της διαπλοκής που αυτός υπηρετεί».

«Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Ό,τι και να λένε τα δελτία των ειδήσεων και οι δημοσκοπήσεις, τον τελευταίο λόγο έχει πάντα ο κυρίαρχος λαός. Και το σύστημα φοβάται τον λαό, γιατί μπορεί να τους χαλάσει τα σχέδια. Όπως το έχει κάνει και στο παρελθόν», τονίζει ο Σ. Φάμελλος.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι και θα παραμείνει εδώ, γιατί εκφράζει την κοινωνική ανάγκη και όχι τα συμφέροντα ημετέρων. Η λαϊκή εντολή είναι να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όσοι έχουν άλλα σχέδια, λειτουργούν κατά του κοινωνικού καλού», προσθέτει και καταλήγει:

«Απάντηση σε όλα τα παραπάνω θα είναι η συμμετοχή των μελών και των φίλων του στις κάλπες για την εκλογή προέδρου στις 24 Νοέμβρη, διότι το διακύβευμα είναι η ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Του κοινού μας σπιτιού. Να μη λείψει καμία και κανείς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

