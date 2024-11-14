ΣΥΡΙΖΑ: Οδηγίες προς τους ψηφοφόρους - Ποιος έχει δικαίωμα ψήφου

Συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τις εκλογές προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρει σε ανακοίνωση το Γραφείο Τύπου του κόμματος για τις εκλογές προέδρου.

«Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν τα εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα, καθώς και οι γενικές οδηγίες για τους ψηφοφόρους.

Σημειώνεται ότι :

Δικαίωμα ψήφου, στις εκλογές προέδρου, έχουν όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς και όσοι και όσες, κάτοικοι Ελλάδας, εγγραφούν ως μέλη, δια της φυσικής τους παρουσίας, μέχρι και την ίδια μέρα του α’ γύρου των εκλογών της 24ης Νοεμβρίου.

Η ψηφοφορία θα γίνει, όπως και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2023, με φυσική προσέλευση των ψηφοφόρων στα εκλογικά τμήματα, εκτός των κατοίκων εξωτερικού και των μελών των ΟΜ Εξωτερικού, για τους οποίους θα υπάρξει ειδική πρόνοια για να ψηφίσουν ηλεκτρονικά».

Πηγή: skai.gr

